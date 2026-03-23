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行政院在去年11月底提出的1.25兆國防特別預算，其中除對美軍購外，另將採購20萬架無人機、1000艘無人艇。國防部長顧立雄今(23)日表示，不可能期待這20架無人機就能夠打一場島嶼防衛戰，但如同烏克蘭要建立自己無人機產業鏈，要給廠商一個「長單」，他們才願意投資，建立產業鏈。立院外交及國防委員會今日聯席審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。民進黨立委陳俊宇質詢時表示，政院版本也編列了20多萬架的無人機，以及1000多艘無人艇的預算，有人認為說無人機的這個迭代速度很快，不應該一次買齊。但是現在軍方精算出20萬架的這個數字哦，應當也有相當的一個依據，朝向建構這種地獄景象需的這個數量，請教就是說這20萬架的，無人機採購如何能夠落實所謂國防自主？如果這一筆這個項目最後沒有被納入特別預算，對於國軍戰力會不會有影響，會不會影響到各作戰區預算在今年7月前所編成的這個無人機大隊？顧立雄回應說，在俄烏戰爭，甚至在這美伊戰爭應該，大家都看得很清楚，在新型態戰爭情況之下，快速建構這個無人載具的部隊戰力，它的關鍵很重要性，之所以要編入特別預算裡面呢，也有考慮到它的迭代創新，也要考慮到科技的一個進展，所以要透過推動無人載具的產業發展店來提升國際能力，但同時也要考慮到這個無人機的快速發展，所以不會說一次就去採購到20萬架，一定是分批的，然後每一次在分批的過程當中，國防部都會要求明年的採購的規格是如何、後年的這個規格是如何。顧立雄表示，但有一個最重要的一點，假如排定年度預算，只能在年度預算編列，但是現有的這個整個的產業鏈，他們要看的是一個長單，要考到快速的迭代創新，但是要考慮到讓他們知道我們國軍的需求，可能不是20萬架，而編入特別預算有20萬架，是分期來規劃，不斷地考慮到迭代創新，無人載具的發展在國內一個最健全的產業供應鏈，對國防能力國防的自主能力國防的韌性是如何等的重要，不可能期待說，用這個20萬價甚至說5萬架，就能夠打一場這一個的島嶼防衛作戰，但是重點是要在戰時就如同烏克蘭一樣，可以在台灣的國內就能夠自主生產，要讓國內自主生產這個產業鏈要起來啊，這個產業鏈如果它沒有辦法看到長的一個單子，它如何願意建立這樣子的一個產線去投資？顧立雄說，迭代創新甚至不是只有美國，要跟世界的各國要來不斷地進行共同的研發、共同的技術合作轉移等，廠商也要看到未來，沒看到未來如何願意跑進來跟你做？這個就是無人機產業，再來就打造一個非紅供應鏈，降低整個資訊安全的威脅，「現在無人機的市場在商用市場上，大家都可以看得出來最大的是誰？ 就是中國。」顧立雄表示，現在要民主國家打造一個非紅供應鏈，沒有一定的產業規模，如果說按3000架，一架要賣多少錢？ 要如何迭代創新，要如何能夠引進技術？ 這個都是編入特別預算的一個重要性，如果能夠突破這樣子的一個預算額度的限制來快速增長戰力、來快速增加國防自主能力，快速強化防衛韌性，快速的人能夠不斷地進行迭代創新，這無人載具的關鍵性力量。事實上，在這次美伊的衝突、烏俄戰爭裡面都看了，已經是非常非常清楚，所以是很急切地期望朝野都能夠支持無人載具，在國軍作戰部分的需求上面能夠重視，用特別預算來編列。