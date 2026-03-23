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中東地緣政治持續升溫，國際油價再度來到高檔價位，導致資金熱錢持續撤出，新台幣今（23）日持續走貶，早盤貶破「32元」整數關卡，一度觸及32.104元，貶值1.34角。新台幣今日以31.99元，隨後一度觸及32.104元，貶值1.34角。觀察主要亞幣，同樣隨著股市的殺盤壓力走弱，泰銖貶逾0.4%，新台幣貶逾0.3%，人民幣、韓元也貶值超過0.25%，日元貶約0.1%，而美元指數略反彈不到0.1%。外資持續提款台股匯出，外匯專家李其展昨日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，新台幣會繼續測試32元，一旦站上「32字頭」就是新的趨勢，可能會繼續貶下去。外匯專家李其展表示，美元走強又拉回，預期仍將在100上下震盪，新台幣兌美元則會繼續測試32元整數關卡，如果收盤站上32元，就可能繼續往32元之上走，至於央行會不會力守32元？很難說。不只是匯市，台北股市今日也同步遇壓，台北股市今日開盤下跌209.88點、來到33334點，盤中最低一度來到32461.09點，下跌1082.79點，午盤下跌904.26點或2.7%，來到32639.62點。