伊朗國會議員布魯傑迪（Alaeddin Boroujerdi）當地時間22日證實，會向部分油輪收取200萬美元（約6400萬台幣）通行費，並且已開始實施新措施。
綜合《伊朗國際》（Iran International）等外媒報導，身為伊朗國會國家安全委員會成員的布魯傑迪，週日在電視節目中表示，這筆費用代表伊朗已對荷姆茲海峽展開新的控制機制，反映了伊朗的實力。
布魯傑迪聲稱，這項通行費措施體現在荷姆茲海峽建立新的主權體系，因為戰爭伴隨代價，所以伊朗必須向行經該海峽的船隻收取過路費。
在布魯傑迪證實此事之前，已有航運外媒率先披露此事，即伊朗已在海峽建立安全航道，允許獲批准的船隻通行，有油輪支付了200萬美元的費用。
伊朗駐聯合國國際海事組織（IMO）代表穆薩維（Ali Mousavi）則強調，荷姆茲海峽對「所有船隻」開放，但不包括伊朗的敵人。
《CNN》則引述伊朗消息人士透露，德黑蘭將持續壓制以色列，呼籲川普總統應該接受伊朗提出的終戰條件，否則無異於政治自殺，警告在美國國內及全球油價不斷上漲之際，他應該盡快擺脫以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）為他設下的陷阱。
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布魯傑迪聲稱，這項通行費措施體現在荷姆茲海峽建立新的主權體系，因為戰爭伴隨代價，所以伊朗必須向行經該海峽的船隻收取過路費。
在布魯傑迪證實此事之前，已有航運外媒率先披露此事，即伊朗已在海峽建立安全航道，允許獲批准的船隻通行，有油輪支付了200萬美元的費用。
伊朗駐聯合國國際海事組織（IMO）代表穆薩維（Ali Mousavi）則強調，荷姆茲海峽對「所有船隻」開放，但不包括伊朗的敵人。
《CNN》則引述伊朗消息人士透露，德黑蘭將持續壓制以色列，呼籲川普總統應該接受伊朗提出的終戰條件，否則無異於政治自殺，警告在美國國內及全球油價不斷上漲之際，他應該盡快擺脫以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）為他設下的陷阱。
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