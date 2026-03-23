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前中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌貪汙貪污治罪條例等案件，辦公室搜出2710萬元現金，徐漢遭法院裁定以500萬交保後以電子腳鐐監控，卻於宣判前4天剪斷腳鐐棄保潛逃，今（23）日橋頭地院宣判徐漢涉犯11個貪汙罪，判處25年徒刑，褫奪公權9年，另向橋檢告發棄保潛逃罪。徐漢是從中油基層做起，一路晉升中油執行長，堪稱「油人楷模」，卻自108年起，多次透過白手套、下屬或自行向廠商索賄，檢廉調查，徐漢涉入貪瀆的採購案共8案，收賄總金額約1686萬元，另有1000餘萬元現金無法清楚交代來源，檢廉人員另從涉案的包商在清查出中油多名幹部也涉收賄，總計包含徐漢在內共24人遭起訴。橋頭地院並於當年5月遭裁定羈押，直到112年6月裁定500萬元交保，並於114年5月戴上電子腳鐐實施科技監控，並定於今年1月30日宣判，但法院考量涉案人數眾多，製作判決書時間較預期長，因此改為今天上午宣判，並要求徐漢等4名被告應到庭聽審。未料徐漢於115年3月18日週三晚間自拍傳送至科控中心完成電子報到後，橋頭地院於翌日（3月19日）13時55分接獲科控中心來電通知，被告之腳環遭到拆卸，地點在屏東縣萬巒鄉附近，立即於同日（3月19日）下午2時許製作拘票，函請高雄市政府警察局楠梓分局拘提被告、囑託臺灣屏東地方檢察署檢察官協助拘提被告，同時通知橋頭地檢署、海巡署、移民署等相關單位協助搜尋被告。惟截至今天上午，均未尋獲被告，經該院依法踐行通知具保人之程序後，於今天上午10時30分許裁定沒收保證金新臺幣500萬元，並對被告徐漢發佈通緝。法院今照常宣判，由法官及庭務人員高喊3聲「徐漢」後仍未到場，正式宣判其涉違反貪汙治罪條例等共11罪，合計判處25年徒刑，褫奪公權9年，並沒收2160萬元不法所得，另因棄保潛逃，沒收500萬元交保金並發布通緝。其他涉案人員，包含聽從徐漢指示的4名中油員工，被判處2年6月至8年6月不等的徒刑，並均褫奪公權及沒收犯罪所得；白手套劉睿麟判處5年2月徒刑，褫奪公權4年，並沒收1050萬元不法所得；行賄廠商共15人判處7月至7年不等徒刑，涉案3間公司則依法科處18萬至50萬元不等的罰金，全案可上訴。