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立法院內政委員會今（23）日邀請陸委會與海基會報告並備詢，而民眾黨中配立委李貞秀搶頭香登機質詢再度成為焦點，在各黨團協商之際，李貞秀與陳昭姿已備妥資料站在質詢台竊竊私語，兩人提及鍾小平日前稱中配樁腳成功放棄國籍，現在回大陸還要用台胞證，李貞秀竟在鏡頭前眾目睽睽之下說「我都說他是狗，根本不是人，不配當人，他很蠢」。李貞秀國籍議題延燒，鍾小平日前上政論節目時表示，自己中配樁腳真的成功放棄中國籍，現在赴中還要用台胞證，強調國籍是真的可以放棄。李貞秀與陳昭姿在質詢台等待質詢之際，兩人聊起此事，李貞秀先是説「他的樁腳有放棄國籍，他有幫我講，他的樁腳有用台胞證喔」，陳昭姿反問「你說鍾小平？」未料李貞秀在鏡頭前口無遮攔，「我都說他是狗，媒體都去報，根本不是人，不配當人」。陳昭姿說，若對方放棄國籍那請他秀出來給大家看，李貞秀則回應說「他很蠢，說他的樁腳放棄國籍都拿台胞證」。而整段談話過程都被媒體直播揭露。