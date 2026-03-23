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總統賴清德21日突拋評估核電重啟條件，經濟部次長何晉滄則指出，按照時程規劃，核三最快大約2028年底左右可重啟，引發社會熱議。對此，屏東在地民進黨立委莊瑞雄今（23）日表示，2028年的說法只是假設，核電重啟仍需3個原則缺一不可：核安、核廢解方，以及社會共識，不會貿然啟動。莊瑞雄今提到，最快2028年就可以重啟的說法只是假設，民進黨團沒有聽到哪一年，也沒有說經過安全評估，就可以重新啟動，而是3個原則：核安、核廢解方、社會共識缺一不可，不敢貿然輕易啟動。莊瑞雄指出，民進黨核電的立場不容易輕易改變，整個核電廠是不是有重新再啟動的機會？是《核管法》賦予行政部門這樣的權利，台電立場可以安全去做評估，而相關安全程序不是只有幾天，是需要很長的時間。重啟條件具備以後，也只是一個消極的資格。莊瑞雄認為，為何要追求非核家園？核三運轉40年，為何要停止？這是法定時間。若要重啟，要做安全評估，就算評估過了，也不是政府要做就可以做，需要社會共識，也要依照科學讓民眾可以接受，加上核廢料有沒有解？缺一不可。