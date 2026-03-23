央行理監事會19日宣布，將第二戶貸款成數從5成提高到6成，御國地政士聯合事務所所長廖國甫表示，央行鬆綁1成雖然差別不大，但背後用意是避免預期心理，若一次鬆綁太多，恐讓房價更難控制。而現行新青安也將在今年7月截止，接下來的新青安2.0版恐怕條件都會大縮水。觀察財政部推動青年安心成家貸款方案從2010年起已有3波，額度從500萬到1000萬元，最長30年增加到40年，寬限期上限3年加長到5年，累積到2026年1月，撥款總金額已達1兆1863億，台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，接下來新青安2.0條件縮水，可能會讓下半年房市進入冷靜期。
放寬第二戶貸款成數 微鬆綁試水溫
廖國甫指出，央行在2026年第一季理監事會宣布，針對房市管制措施「適度鬆綁」，避免市場出現預期心理，讓先前的努力功虧一簣，所以目前先將第二戶貸款成數從5成提高到6成，雖然鬆綁幅度不大，但也是讓央行試試水溫，每次鬆綁一些些，讓房市維持量縮價穩的格局。而下半年的房市仍是買方市場，賣方若想要房屋順利售出，建議適度調整價格。
新青安帶熱房市 每月就有5000戶申請
在新青安的部分，2010年開始推出的新青安貸款，額度最早僅有500萬，最長30年期，寬限期3年；2016年額度提高至800萬，其餘條件相同；直到2023年額度再提高到1000萬，最長年期更長達40年，寬限期上限也加長到5年，就此掀起申請熱潮，甚至帶動房市火熱發展，累計至2026年1月，撥貸總金額達1兆1863億、有15萬2621戶撥貸，3年下來平均每月就有5087戶申請，以目前的數量估算，平均撥貸金額777.3萬，比起第一波每月3000戶的申請量，或是第二波的每月2000戶申請量，政策性優貸不論是方案條件，申請熱度或撥貸狀況，都是以2023年推動的新青安版本最亮眼。
張旭嵐分析，2010年至2023年7月之前的青年安心成家前兩波方案、俗稱舊青安，因方案本身和當時其他銀行的首貸方案相差不遠，加上可貸額度不足以負擔大部分房款，通常申貸人需要另外以公股銀行其他貸款方案補足，有時和民間銀行祭出的優惠方案相比差異不大，一次貸足還比較省時省事，因此前兩波的青安貸款雖有助小資未掀起瘋狂購屋潮。2023年推出的新青安寬限期最多可達5年，和現行房地合一稅持有滿5年的輕稅設計契合，可使稅率從35%降20%；若再多持有一年，有機會符合自用住宅持有滿6年後出售，可享400萬免稅額，引發首購族利用寬限期，「繳息不繳本」的槓桿操作念頭，掀起大量購屋潮。
2.0條件限縮、利率補貼誘因消失 下半年進入冷靜期
為了避免資源被濫用，下半年新青安屆期後，政府研議中的2.0版，據傳將限縮申請條件和方案，包括取消部分利率補貼，縮短寬限期，以及「80條款」增設申請人年齡和借款年期的條件，若想要申請40年期方案，等於間接限制申請者的年齡須在40歲以下。張旭嵐指出，目前傳出的新青安2.0版，除了貸款額度有機會維持上限1000萬外，其餘條件幾乎打回原形，加上銀行針對收入審查和方案條件從嚴認定，雖可避免青年為搶優惠而墊腳買房，但新方案與一般銀行首購方案的差異性縮小，刺激購屋的誘因也減少，因此下半年青年購屋狀況應該會暫時進入一個冷靜期。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，新青安額度1000萬，促使市場上1200萬左右的物件熱銷，所以新方案若確定朝舊青安回歸，利率補貼的誘因降低，低總價小宅的銷售速度將放緩，收入穩定的雙薪家庭仍是剛需，也較有穩定付貸能力，因此中坪數的家庭宅可望逐漸回歸主流。此外，若2.0版於近期拍板公告，由於現行的新青安的整體條件優於2.0方案，因此有機會出現一波搶搭新青安末班車的上車潮。尤其是近期正在看房的買方，若想爭取長寬限期，以及年齡較大的購屋者，在新青安屆滿前盡速申辦的動機更大，可望在政策異動前，促進一波短期交易量。
資料來源：御國地政士聯合事務所所長廖國甫、台灣房屋趨勢中心
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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廖國甫指出，央行在2026年第一季理監事會宣布，針對房市管制措施「適度鬆綁」，避免市場出現預期心理，讓先前的努力功虧一簣，所以目前先將第二戶貸款成數從5成提高到6成，雖然鬆綁幅度不大，但也是讓央行試試水溫，每次鬆綁一些些，讓房市維持量縮價穩的格局。而下半年的房市仍是買方市場，賣方若想要房屋順利售出，建議適度調整價格。
在新青安的部分，2010年開始推出的新青安貸款，額度最早僅有500萬，最長30年期，寬限期3年；2016年額度提高至800萬，其餘條件相同；直到2023年額度再提高到1000萬，最長年期更長達40年，寬限期上限也加長到5年，就此掀起申請熱潮，甚至帶動房市火熱發展，累計至2026年1月，撥貸總金額達1兆1863億、有15萬2621戶撥貸，3年下來平均每月就有5087戶申請，以目前的數量估算，平均撥貸金額777.3萬，比起第一波每月3000戶的申請量，或是第二波的每月2000戶申請量，政策性優貸不論是方案條件，申請熱度或撥貸狀況，都是以2023年推動的新青安版本最亮眼。
張旭嵐分析，2010年至2023年7月之前的青年安心成家前兩波方案、俗稱舊青安，因方案本身和當時其他銀行的首貸方案相差不遠，加上可貸額度不足以負擔大部分房款，通常申貸人需要另外以公股銀行其他貸款方案補足，有時和民間銀行祭出的優惠方案相比差異不大，一次貸足還比較省時省事，因此前兩波的青安貸款雖有助小資未掀起瘋狂購屋潮。2023年推出的新青安寬限期最多可達5年，和現行房地合一稅持有滿5年的輕稅設計契合，可使稅率從35%降20%；若再多持有一年，有機會符合自用住宅持有滿6年後出售，可享400萬免稅額，引發首購族利用寬限期，「繳息不繳本」的槓桿操作念頭，掀起大量購屋潮。
為了避免資源被濫用，下半年新青安屆期後，政府研議中的2.0版，據傳將限縮申請條件和方案，包括取消部分利率補貼，縮短寬限期，以及「80條款」增設申請人年齡和借款年期的條件，若想要申請40年期方案，等於間接限制申請者的年齡須在40歲以下。張旭嵐指出，目前傳出的新青安2.0版，除了貸款額度有機會維持上限1000萬外，其餘條件幾乎打回原形，加上銀行針對收入審查和方案條件從嚴認定，雖可避免青年為搶優惠而墊腳買房，但新方案與一般銀行首購方案的差異性縮小，刺激購屋的誘因也減少，因此下半年青年購屋狀況應該會暫時進入一個冷靜期。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，新青安額度1000萬，促使市場上1200萬左右的物件熱銷，所以新方案若確定朝舊青安回歸，利率補貼的誘因降低，低總價小宅的銷售速度將放緩，收入穩定的雙薪家庭仍是剛需，也較有穩定付貸能力，因此中坪數的家庭宅可望逐漸回歸主流。此外，若2.0版於近期拍板公告，由於現行的新青安的整體條件優於2.0方案，因此有機會出現一波搶搭新青安末班車的上車潮。尤其是近期正在看房的買方，若想爭取長寬限期，以及年齡較大的購屋者，在新青安屆滿前盡速申辦的動機更大，可望在政策異動前，促進一波短期交易量。
資料來源：御國地政士聯合事務所所長廖國甫、台灣房屋趨勢中心
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