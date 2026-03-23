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台灣於去年五月核三廠2號機除役後，正式進入非核家園，但總統賴清德近日拋「評估核二、核三重啟條件」，引發社會熱議。在野撿到槍狂酸綠營「被打臉」，民進黨立委則紛紛跳出來說「只是依《核管法》執行評估，不一定會過」等。對此，東吳政治系副教授左宜恩今（23）日接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，核電議題短時間出現這麼大的轉折，恐難單方面以《核管法》依法行政說法服支持者。現階段綠營需多與支持者溝通，否則不只恐衝擊2028選情，對於年底的新北市長選戰會產生影響。左宜恩表示，今年底主要是地方選舉，選民在意還是地方的議題，因此影響不會太大，因為能源議題屬於國家經濟發展。雖然核三廠位於屏東，但當地選情相較於民進黨其他縣市是穩定區域，地方反彈聲量也不是很大。倒是新北市長選戰就可能被影響，因為核二、核四在新北，若藍營要求民進黨市長參選人蘇巧慧表態，這恐怕會對選情產生影響。左宜恩認為，現階段民進黨對內溝通比較少，賴總統需要跟內部的支持者、合作的盟友包括反核團體來進行說服。雖然執政團隊一直有釋出不排除新式核能，要有安全、核能才可能重啟，設下許多但書，但這些說法說服力不夠強烈。畢竟台灣才進入非核家園不到1年，短時間出現這麼大的轉折，無法單方面說是因為立法院通過《核管法》，行政單位依法行政。左宜恩強調，之前行政院針對立法院通過的法令有疑慮，申請大法官釋憲、不副署，但現在突然對於《核管法》依法行政會讓外界不服。因此，不能只光說這是世界潮流、經濟發展需求，賴政府需要儘速對內溝通，否則可能會影響2028的總統、立委選舉。對民進黨支持者而言，除了不出來投票外，未來可能有些人會考慮到兩岸議題，而發生含淚投票的情況。不過，藍白見到賴總統不排除重啟核電可能，連日以譏諷、看好戲的態度發表看法，對此，左宜恩表示，這對在野黨並沒有太多加分，若單純的做政治口水攻擊、攻防，反而加重綠營對藍白的仇恨值。倒不如重新整理在野黨對核電的論述，並了解賴總統的說法，未來重啟核電的可行性，才會對自己有實質的幫助。