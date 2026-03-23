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台中市長盧秀燕結束11天的訪美行，綠營批評她聲稱「成果超乎預期」，恐怕形象操作多於實質突破。盧秀燕回台中後今首度受訪，她強調這次出訪主要是城市交流，但「有些美國朋友希望能跟我見面談一談」，彼此談的範圍非常廣泛、議題也很深，整體成果不錯，會找時間向大家報告，盧秀燕於11日到21日訪美，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，盧秀燕以「成果超乎預期」、「台中走向國際、世界走進台灣」作為總結，但像她一再提及的關稅協定與軍購相關議題，實際上多為中央政府與美方長期協商的成果。若僅止於拜會與交流，缺乏後續效益，難以稱為「超乎預期的成果」，此行恐怕「形象塑造多於實質突破」。盧秀燕今（23）日受訪時表示，這次訪美主要是城市交流，自己從政時間很長，擔任立委時長期在國防及外交委員會，有些美國朋友希望趁這次出訪和她見面談一談，只要能為台灣發聲、為國家說話，她都很樂意。至於雙方會談的範圍，盧秀燕透露「非常非常的廣泛」，議題也很深，總而言之成果不錯，她會找時間向大家報告。