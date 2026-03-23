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▲王晶時常在自己的YT頻道談論演藝界八卦，往往引發爭議。（圖／王晶笑看江湖YouTube）

▲翁靜晶曾是邵氏電影《楊過與小龍女》的女主角，現在淡出幕前以揭弊「女俠」的形象為香港觀眾熟知。（圖／摘自HKMDB）

▲陳百強（左）與張國榮（右）曾是同一個經紀人旗下，陳百強先在樂壇走紅，曾被傳與較早出道的張國榮有瑜亮情結。（圖／摘自HKMDB）

香港演藝界經典偶像、曾和張國榮齊名並被傳過有瑜亮情結的陳百強，去世至今將近33年。近日商業片名導王晶在個人頻道中提到他的死因，認為不是外傳的感情問題，可能和四大天王崛起造成事業衝擊、帶來龐大心理壓力有關，又稱他「聲線與音域並不算特別寬廣」，遭到演藝界圍剿。陳百強生前的緋聞舊愛翁靜晶，更反嗆王晶破壞陳百強一輩子維持的形象，只會傷害到他家人與歌迷，很不道德。陳百強年輕時俊俏儒雅，又有突出的歌喉和創作能力，與張國榮、鍾保羅同屬一位經紀人旗下，被安排合演電影《喝采》，陳百強那時正走紅，毫無意外當男一，張國榮較早出道卻觀眾緣稍差、只能成為男二，片中的女主角就是才15歲的翁靜晶，與陳百強配對受到觀眾歡迎，被傳緋聞。她表示身為陳百強好友，應該為他保守祕密，反擊王晶消費已逝、不能還擊的人，傷害他家人與歌迷，真的不應該。王晶稱35歲去世的陳百強，很斯文、儒雅，彼此見過幾次，記得他愛打麻將。外界一直傳陳百強與澳門賭王何鴻燊的女兒何超瓊被棒打鴛鴦造成他心裡鬱悶，造成悲劇結局，王晶表示陳百強在去世之前早已因事業低潮而情緒低落，由於四大天王搶佔外界注意，陳百強聲勢被削弱產生事業危機，他又對自己要求非常完美，壓力過大之下，在1992年疑似以酒精服用安眠藥，導致昏迷，一年多後腦衰竭而逝世。除了講到陳百強死因，王晶也表示他的「聲線與音域並不算特別寬廣」，招來音樂人圍剿，「樂壇判官」周啟生諷刺：「不懂音樂，就不要講音樂。資深女歌手蔡立兒更發文寫道：「你沒有資格評論陳百強先生。」但隨後即刪文。翁靜晶則是反擊王晶：「他短短的一生就是塑造這個形象，為什麼你要在他沒辦法反駁的時候破壞他的形象呢？」大罵他不該這樣做，就算是公開死因，都必須由陳百強家人來交代。年輕時以純情玉女形象出道的翁靜晶，其實是個有俠義風範的奇女子，在香港揭發一些佛門弊案，自己也成為被某些人針對的目標，她甚至在離開演藝圈後還考上律師，並不像銀幕角色嬌柔。她稱自己和陳百強宛如兄弟姊妹，自身性格像男生，陳百強則較溫柔，彼此成了摯友，只要陳百強被欺負，她一定會跳出來幫他出頭，就算現在也一樣。