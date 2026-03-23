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▲帳號Jessica Foster將自己打造成美國黑絲女軍官形象，與川普走在停機坪上，被證實是AI假圖。（圖／翻攝自X）

▲自稱美軍官兵的Jessica Foster不斷釋出火辣照片，讓許多男子紛紛給出愛心留言，但全是AI假圖。（圖／翻攝自IG）

美國社群平台近期以來不斷流傳多張照片，一名自稱名叫Jessica Foster（潔西卡）的美女軍官，不斷釋出身穿黑絲短裙軍裝的演講照片，並與美國總統川普和高層合影，背景則多為激似美軍內部空間場景，吸引上百萬美國民眾轉發和關注。這股現象引發美媒關注，因為潔西卡並非真人，實際上是AI生成的假圖。根據華盛頓郵報報導，金髮碧眼的Jessica Foster自四個月前開始在 Instagram 上發佈內容，且已經獲得了超過一百萬的粉絲。但潔西卡事實上只是一個虛構的女性，實際上是由人工智慧創造出來的。在社群平台上，這位美麗的金髮陸軍士兵Jessica Foster，曾與 F-22「猛禽」戰鬥機合影，在沙漠中身穿迷彩服，並在對伊朗發動打擊的第一天，與川普一同走在停機坪上。社群平台還有多張流傳的照片可看到，身穿黑絲和高跟鞋的潔西卡站在一艘軍艦上，還會見一些世界知名人士，亦有多張姿態相當性感的照片流傳，只見她穿著黑絲翹著腳在辦公桌上。Jessica Foster被視為「讓美國再次偉大」MAGA的夢中情人，她的 Instagram 帳號迅速爆紅；自她四個月前開始發文以來，已經增加了超過一百萬名追隨者，許多男子紛紛大讚她的美貌和穿著，大量發送愛心留言，不在乎這一帳號是否為真。然而，華盛頓郵報指出，美國陸軍告訴他們，並沒有找到任何與Jessica Foster同名的人服役記錄。Jessica Foster的部分圖片也被發現破綻，其中一張照片名牌上寫着「Jessica」而非「Foster」，但根據美國陸軍規定，名牌只會寫姓氏。另一張發表演說的照片，疑似想表達的是國會「和平委員會會議」，台前標示牌寫是「和平邊境」（Border of Peace）歐洲媒體Euronews指出，Jessica Foster的設計目的就是為了引導粉絲訂閱成人內容，因為她的 Instagram 和 X 個人資料會將粉絲引導至OnlyFans帳號，並在那裡出售戀足癖相關內容，並直接從訂閱者手上獲取費用。如今原先獲得大量追蹤的相關帳號都悄悄地被刪除。目前沒有人知道Jessica Foster背後的操縱者是誰，許多人紛紛猜測這可能是美國宣傳，但也可能是外國政府的宣傳。但MAGA的白人男性由於被這名AI女子迷惑，已被成為訕笑對象。前伊利諾州共和黨眾議員金辛格（Adam Kinzinger）在社群平台吐槽，「Jessica Foster顯然不是美國陸軍士兵。Jessica Foster是AI。看看那些評論，我的天哪，那些相信AI的人，那些MAGA支持者和老傢伙們，拜託！這太瘋狂了」。