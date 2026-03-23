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2026清明節把握4大黃金時段！簡單動作打開財運

▲在紅包袋寫下「對我生財」，並放入象徵發財的888元作為錢母。（圖／楊登嵙提供）

12生肖招財位置大公開！放對地方財氣直接進門

12生肖「清明節旺財開運紅包擺放位置一覽

命理專家楊登嵙表示，民眾可在吉時於紅包袋寫下「對我生財」，放入888元作為錢母，並依12生肖將紅包擺放在對應位置，有助招財開運、帶旺財運，待清明節後再存入銀行，象徵財氣入庫。2026清明節落在4月5日，除了掃墓祭祖、踏青出遊，不少民眾也關注「清明節開運」、「清明節招財」等民俗秘訣。命理專家楊登嵙表示，清明節當天屬於能量轉換的重要時點，可透過簡單儀式提升財運。，在紅包袋上寫下「對我生財」，並放入象徵發財的888元作為「錢母」，再依個人生肖擺放於特定位置，有助於啟動財氣、帶動整體運勢，節後再將紅包存入銀行，象徵財富入庫。12生肖的開運擺放位置各有寓意，例如生肖鼠放在米缸象徵衣食無缺、牛放書桌代表勤奮生財；虎、龍分別放置於大門左右邊，象徵守財與納財；兔適合放書櫃、蛇放衣櫃，有升格轉運之意；馬放在汽機車置物箱象徵奔波帶財；羊放花盆、猴放化妝台、雞放房間、狗置於客廳茶几下、豬則放冰箱上，皆結合生肖習性強化招財能量。簡單幾個步驟，就能在清明節替自己開運補財。放廚房米缸內（老鼠愛大米）放書桌（象徵勤勞生財）放大門由內向外右邊（虎邊守財）放書櫃（狡兔三窟、智慧累財）放大門由內向外左邊（龍邊納財）放衣櫃（披彩衣轉運升格）放汽機車置物箱（奔波帶財）放花盆下（羊愛草象徵財源）放化妝台（美猴王象徵魅力招財）放房間（有窩聚財）放客廳茶几下（顧家守財）放冰箱上（豬愛食象徵財庫滿）