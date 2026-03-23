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▲Ado在衣櫃裡創作的〈煩死了〉推出即爆紅，目前是知名歌手。（圖／YouTube@Ado）

Ado發行小說、新歌 首度拍攝真人MV公開長相

Ado父母愛吵架 使她幼時上課影響人際關係

Ado介紹 來過台灣一次就愛上

出道多年始終以插畫形象與神祕面紗示人的日本人氣歌手Ado，2026年首度「真人亮相」掀起話題，她在2月18日推出親自作詞作曲的新歌〈VIVARIUM〉，並於2月28日公開出道以來第一支真人入鏡MV，同步搭配由作家小松成美歷時3年深度採訪完成的自傳小說《VIVARIUM Ado與我》，從音樂、影像到文字全面打開「Ado的黑匣子」。她也接受台灣媒體訪問，揭露幼時成長過程的陰影，透過這些企劃，首度讓外界看見她真實的自己。Ado這次一口氣丟出《VIVARIUM Ado與我》小說與新歌〈VIVARIUM〉並首度公開長相，關鍵不在轉型，而是決定面對自己的人生，Ado坦言，當初並不是帶著什麼「鼓起勇氣」的重大決心開始這個計畫，只是3年前有人提議把她的人生寫成小說，她覺得有趣就答應了，沒想到一路訪談下來，反而像在重新整理自己的過去，甚至是一種釋放。她說，這本書不是自己動筆，而是透過小松成美的訪談，把從童年到以〈吵死了〉出道之前的事、再到成長過程的心境完整拼湊出來，「在口述的過程裡，了解到當年所受的煎熬，我反而更能理解當時的自己，也覺得是一次重新面對自我的機會」。而外界最震驚的，是她首度以真人入鏡拍攝〈VIVARIUM〉MV，雖然僅側臉、五官特寫跟模糊打矇正臉等特效呈現，但對於一直以來維持神祕形象的她來說，是非常大的挑戰，而她的態度很乾脆，沒有猶豫，沒有抵抗，也沒有害怕。Ado解釋，既然這首歌是自己寫的，那由自己來詮釋才最適合，「我本來就不是虛擬角色，也不是只存在於二次元，我一直都是一個真實的人。」她也直白表示，如果要呈現人性的面向，那就應該親自站出來，而不是再躲在形象背後。談到訪談過程最難受的部分，Ado沒有避開家庭議題，反而直接點出，最痛苦的是回憶父母之間的衝突，「那不是一般的爭吵，就算我大哭也阻止不了，他們說過的那些強烈字句，到現在都還留在我腦海裡。」她也提到自己小學時期曾經在人際關係上受挫，人生並非一路順遂，但她並不抗拒把這些講出來，只是回憶當下還是會有點心累。不過，也正因為這樣的過程，讓Ado有機會重新和過去那個孤獨的自己對話，好像終於能好好坐下來，理解當時的自己在想什麼。除了創作面全面打開自我，Ado也再次提到對台灣的好感，她表示自己一直很喜歡台灣的文化、時尚和美食，甚至私下就很想來旅遊。她也好奇台灣近期的流行趨勢，還特別提到觀察到貓咪咖啡廳似乎變多，「不知道是不是大家最近很迷貓？如果是的話，我也很想去看看」。最後Ado也對台灣粉絲喊話，感謝一路以來的支持與溫暖，「台灣粉絲的溫暖與親切，真的帶給我很多力量。我也一定會好好回應，大家為我付出的熱情與應援。」同時也預告，希望能盡快再訪台灣，親自和粉絲見面。Ado從小學一年級開始，就用爸爸的電腦接觸VOCALOID音樂，也因此迷上在任天堂3DS平台上的「Niconico動畫」和「Flipnote Studio」，看到那些不露臉活動的創作者後深受吸引，之後就一路走上翻唱之路。直到2020年10月，她憑著〈煩死了〉正式出道，還自己爆料這首歌是在衣櫃裡完成，帶著強烈情緒的歌詞直接戳中年輕世代的共鳴，一炮而紅；之後無論是搭配日劇還是動畫推出的歌曲，都持續在日本樂壇掀起討論。