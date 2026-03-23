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觀世音菩薩生日在清明連假！一年最重要祈福日

▲2026年農曆2月19日（國曆4月6日）是觀世音菩薩誕辰，圖為台中樂成宮觀音佛祖。（圖／楊登嵙提供）

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命理專家楊登嵙表示，2026年農曆2月19日（國曆4月6日）是觀世音菩薩誕辰，也是一年中重要的祈福日之一，適合求子、求財、求健康與求事業，能為自身帶來福氣與財運。命理專家楊登嵙指出，農曆2月19日（2026年4月6日）是「觀世音菩薩」誕辰，在不同宗教與派別中皆有供奉，道教稱為「慈航真人」、一貫道稱「南海古佛」，民間則常稱觀音媽、觀音佛祖等，信仰相當普及。「觀世音菩薩」意指觀察世間聲音、救苦救難的菩薩，是佛教四大菩薩之一，擁有宏大願力。寺廟中常見送子觀音、千手千眼觀音等多種形象，也讓信眾在不同需求下寄託心願。觀世音菩薩一年共有三大日子，觀音誕辰當天，信眾多會前往廟宇祭拜，常見祈求包括求子嗣、求健康、求智慧與求事業。尤其想求子或改善孩子健康、學業運勢，被認為是最靈驗的時機之一。其中豆腐象徵「頭富」、蔬菜象徵「舒適」，被視為帶來財運與好生活的開運供品，成為不少信眾必備清單。