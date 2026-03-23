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藍白去年5月通過修《核管法》延長核電廠運轉年限，但卻遭罷團提罷免。總統賴清德週六（21日)鬆口研議核二、核三重啟可能性，並稱感謝立法院通過《核管法》。對此，國民黨立委徐巧芯今（23）日指出，大罷免期間，民進黨立委黃捷以提案《核管法》放寬核電廠延役條件，如今是打臉黃捷。徐巧芯表示，黃捷去年說因為立法院通過《核管法》所以要罷免她，結果大罷免大失敗，32:0，她的發言被選民用行動證明不過是無人理睬的廢話。在賴清德突然髮夾彎要重啟核能的說法出爐後，不好好反思原來自己在立法院誤國，今天又繼續胡言亂語，說「看誰要重啟核能，徐巧芯很支持，他們縣市要不要放核廢料。」徐巧芯反問，「誰要重啟核能？賴清德。誰很支持？賴清德。他們縣市要不要放核廢料？你去問賴清德啊。」她確實很支持核能，一直支持，因為若以科學的角度視之而非意識形態作祟，它穩定、便宜、乾淨，更能夠守護國安以及對發展台灣經濟有益。徐巧芯表示，「反核」變成「返核」是民進黨的轉彎自撞。民進黨過去將反核視為神主牌，早就已經被國際潮流淘汰。世界各國正在準備增設核電廠的國家越來越多，尤其中東的戰爭讓大家明顯認知到完全依賴LNG會使得油價浮動非常快，能源應該各種類別都要使用，「雞蛋不要放在同一個籃子裡」。徐巧芯指出，「更何況，感謝立法院通過《核管法》並且表示要重啟核電的，是你家民進黨的主席兼總統賴清德。到現在還在蝦講『核廢料放你家』這種反智言論？」如今證明，誤國十年的現在證明是民進黨。尤以民進黨立法院如黃捷這種人最爲糟糕。徐巧芯痛批，當太陽花學運時歡唱的「天色漸漸光」變成網友之間嘲諷的笑話，黃捷這種不專業、不科學的論述，也正在被社會淘汰。連賴清德都想把它淘汰。