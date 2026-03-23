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總統賴清德21日拋出「評估核二、核三重啟條件」，經濟部次長何晉滄則指出，按照時程規劃，核三最快大約2028年底左右可重啟，引發社會熱議。對此，台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟及台灣綠黨組成的「台灣前進陣線」今（23）日痛批政府誠信盡失，更疾呼老舊核電勿重啟、核安有疑慮，核廢無解、社會沒共識等口號，批評政府能源政策竟然大轉彎。台灣前進陣線今在立法院外舉行「重啟核電大轉彎，賴清德還有政治誠信嗎？」聯合記者會，台灣基進黨主席王興煥表示，當前所有公開資訊中，並未提供重啟核二、核三的充分理由。不僅機組老舊、地震與斷層風險與核廢料處置困境等問題未解，也未提核電延役的巨大安全改裝成本，重啟核電也無助於緩解國際碳關稅壓力，總統卻宣稱2座電廠「具備重啟運轉條件」，令人質疑決策基礎何在？能源政策不應淪為意識形態之爭，而應立基於自然科學與社會科學的理性判斷。台灣綠黨更質疑，執政黨政治誠信在哪裡？不僅老舊核電廠運轉40年且早已除役，核安風險極高，核廢料至今找不到最終處置場，核廢根本無解，而且核三重啟公投同意票僅21%，社會毫無共識，在這3大前提皆不符合的情況下，政府卻要豪賭全民安全，核能不能靠政治硬推。時代力量則指出，如果今天政府認為情勢改變，需要重新評估核電，那就應該誠實面對、充分向社會說明，而不是在條件沒有達成的情況下，一方面宣稱供電無虞，另一方面卻背離自己的承諾。按程序，核電重啟仍須經核安會審查，即使在最快的情境下，也要到2028年底才有可能再次啟用。而在此前，轉彎的賴政府必須做到3件事：第一、核安審查要公開透明，而不是黑箱；第二、核廢處置要有具體時程與法制，而不是口號；第三、重大政策轉向，要有真正的社會討論，而不是片面的宣示。該記者會出席者包括台灣綠黨共同召集人、新北新莊市議員參選人甘崇緯、台灣基進黨主席王興煥（格瓦推）、小民參政歐巴桑聯盟媒體部主任徐鶯慈，以及時代力量發言人鄭宇焱。