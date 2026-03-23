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▲大批警消趕到現場。（圖／美聯社／達志影像）

加拿大航空（Air Canada）旗下的加拿大快運航空（Air Canada Express），22日晚間傳出在紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）降落、於跑道上滑行時，不知何故與消防車碰撞。綜合《路透社》、《CNN》報導，紐約市消防局聲稱，於當天深夜11點38分左右接到通報，機場跑道發生一起涉及飛機和地面車輛的事故。據悉事故發生前，拉瓜迪亞機場就曾發布預警，警告受天氣因素影響，該地區將出現霧、雨等影響航班的狀況。報導提到，涉事航班為編號8646、型號龐巴迪CRJ-900的客機，由加拿大蒙特婁（Montreal）飛抵紐約，當時機上載了近百名乘客。從網上流傳的畫面可以看到，飛機的頭部嚴重損毀，機身傾斜。目前，美國聯邦航空管理局 (FAA) 已下令機場所有飛機停止起降，理由是有緊急情況發生，表定停飛至當地時間凌晨12時30分，不排除還會延長。截至發稿時間為止，官方尚未正式通報傷亡情況，但多家外媒都指出現場有人受傷，《紐約郵報》則引述消息人士透露，至少4名消防員重傷。原文連結：