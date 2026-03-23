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39歲男子為毒癮向親人討錢不成，一怒之下竟當街持刀奪命，震驚社會。台北市內湖區2023年發生的弒親血案，經國民法官密集審理後，士林地院今（23日）宣判，被告朱禹治依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。判決指出，朱禹治於112年11月29日上午10時許，在內湖區環山路巷弄埋伏，見76歲阿姨譚家化出現後上前討錢，因索討5、6萬元未果，情緒失控，當場動手行凶。他先抓住對方頭髮拖行，再持水果刀朝胸口連刺數刀，其中一刀穿透右心室，成為致命傷。案發當下，附近民眾聽聞呼救聲趕到現場，出聲喝止並將朱男包圍，但他行凶後未逃離，反而坐在路旁緣石上翹腳抽菸，冷眼旁觀警消到場處理，冷血行徑引發譁然。死者譚家化為中山女高退休教師，亦是藝人陶晶瑩的恩師，生前熱心公益，案發當天才剛完成贊助口足畫藝公司的匯款，未料竟遭外甥埋伏殺害。據了解，她過去曾多次私下資助朱禹治，卻最終反遭毒手。兇手朱禹治則家境十分優渥，家族經營科技公司，卻因染上毒癮且情緒不穩，3年前曾縱火燒家，被家人逐出。落網後，他辯稱因缺錢購毒才向阿姨討錢，遭拒後才犯案。審理期間，譚家化丈夫與3名子女在法庭上接連陳述意見，明確表示不願原諒，請求法院判處無期徒刑。丈夫痛斥被告為預謀犯案，甚至刻意將妻子拖至水溝蓋旁，加速失血致死；女兒則哽咽表示，至今仍帶著母親的計步器替她走完每日8000步，難以走出喪母之痛。此外，兒子也透露，被告母親曾在急診室向家屬道歉，稱「是她代替我而死」。然而，庭審過程中，當檢方朗讀家屬思親信件時，朱禹治竟在法庭上打瞌睡，被認定犯後態度不佳。國民法官最終認定朱禹治犯行重大，且對生命法益侵害嚴重，判處無期徒刑並褫奪公權終身。