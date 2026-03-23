我是廣告 請繼續往下閱讀

數位金卡核卡美國為大宗 軟體技術開發領域最多

▲台灣已經深耕25年的畢凱俐，領取數位金卡已經2年。（圖／記者張乃文攝）

▲數發部數位產業署副署長黃雅萍表示，台灣在數位科技與資通訊領域具備深厚實力，但如何吸引更多國際專業人才來台發展，已成為重要課題。（圖／記者張乃文攝）

為了延攬全球數位專業人才來台、強化我國數位產業國際競爭力，自112年起數位領域納入就業金卡制度，至今已經核發1124張金卡；其中以美洲佔37%、亞洲33%。而來台已經25年的畢凱俐，2年前取得數位金卡後，來往台灣的交流變得順利；她也說，自己之所以想留在台灣，重點是因為「人」。數位發展部今（23）日上午舉辦「數位金卡‧來台不卡」記者會，數位領域就業金卡開辦近3年，核卡人數已突破千張。數發部表示，數位金卡已成為就業金卡12大領域中申請成長最快的類別之一，吸引超過千名外國數位專業人才來台發展與合作。數發部數位產業署副署長黃雅萍說，截至今年2月，「數位金卡」實際核卡數達1124件。其中，以「軟體技術開發」領域為最大宗，占比約60%。而國別部分，以美國為大宗，占30%、348件；印度72件、新加坡68件。洲別分布，美洲37%、亞洲33%、歐洲26%。黃雅萍提到，希望透過這樣的流動，觸發更多技術上的成長、進步，開創國際能見度及曝光度。領取數位金卡的代表人，包括馬來西亞的李軒（Shian Lee）、美國的畢凱俐（Carrie Pederson），以及西班牙的谷杰祈（Jordi Vallejo）。李軒為無人機公司執行長，透過數位金卡制度能頻繁來台洽商，並已與台灣業者展開晶片設計與製造合作；另外，谷杰祈則與家人定居台灣，並為多家台灣數位公司提供專業顧問服務，協助企業拓展國際市場。而在台灣已經深耕25年的畢凱俐，今年50歲，領取數位金卡2年；她說，這些年來常有人問她「為什麼會待在台灣這麼久？」這25年來她的答案都一樣，「因為人。」畢凱俐提到，台灣人非常有人情味、有創造力。她笑說，一開始來台灣是為了學中文，自己在政治大學念書，但光是回美國過個暑假就很捨不得，想盡快回來台灣。畢凱俐表示，在工作後，每年都要申請工作簽證，壓力相當大，因為協辦人員詢問「妳在這裡做什麼？」為了說服他們，自己要花許多力氣和時間，也會非常緊張。現在在台灣成立自己公司的畢凱俐，看好台灣的數位環境，內部也已有78位台灣人。除了金卡持有人外，許多國內外數位人才也透過線上社群持續交流。領英平台上的「數位金卡社群」（DIGI Gold Card Community）目前已有超過3500名成員，透過社群分享國際數位產業資訊、技術趨勢與在台工作經驗，形成跨國人才交流平台。取得數位金卡的外國專業人才可享有多項便利措施，包括開放式個人工作許可，不僅本人可自由轉職或兼職，配偶也可在台工作；在台受聘或自行創業後，持卡人及依親親屬可加入全民健康保險。此外，金卡持有人也可享有相關稅務優惠等權益，提供外國專業人才在台發展更具彈性的環境。