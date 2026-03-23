台灣自來水公司表示，根據最新公告，3月24日（周二）桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、台東縣、花蓮縣將實施停水作業，原因包含管網封閉調查作業、汰換管線工程改接、不明漏水查修等。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣3月24日停水降壓影響範圍與時間懶人包，其中台中市、嘉義市部分地區將停水長達10小時，受影響範圍廣大，提醒當地居民務必提前儲水準備。
📍本文摘要
◼︎桃園市3/24停水範圍
◼︎台中市3/24停水範圍
◼︎南投縣3/24停水範圍
◼︎雲林縣3/24停水範圍
◼︎嘉義市3/24停水範圍
◼︎高雄市3/24停水範圍
◼︎台東縣3/24停水範圍
◼︎花蓮縣3/24停水範圍
◼︎桃園市3/24停水範圍一次看
🕦停水時間：3月24日上午9時至下午15時（共6小時）
📌停水原因：辦理管網封閉調查作業。
📍停水影響區域
新屋區：埔頂路、埔頂一路、埔頂二路、埔工路、中興路及周邊巷弄。
◼︎台中市3/24停水範圍一次看
🕦停水時間：3月24日上午8時30分至下午18時30分（共10小時）
📌停水原因：辦理豐原區三豐路一、二段汰換管線工程改接。
📍停水影響區域
神岡區：五權路、東洲一街、東洲三街、東洲二街、東洲路、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。
豐原區：三豐路一段、仁洲街、文昌東街、文昌街、文昌西街、文賢街、東洲一街、東洲路、葫蘆墩一街、葫蘆墩三街、葫蘆墩二街、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。
◼︎南投縣3/24停水範圍一次看
🕦停水時間：3月24日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：不明漏水查修。
📍停水影響區域
南投市：信義街、彰南路三段、彰南路二段、復興路、祖祠東路、祖祠路、福崗路一段、華陽路。
南投市：平和里、平山里、漳和里、漳興里。共4個村里。
◼︎雲林縣3/24停水範圍一次看
🕦停水時間：3月24日下午13時至18時（共5小時）
📌停水原因：不明漏水查修。
📍停水影響區域
虎尾鎮：埒內里。
🕦停水時間：3月24日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理用戶新裝管線連接作業。
📍停水影響區域
虎尾鎮：頂溪里中興路、下過溪、過溪、廉使里 、興中里部分用戶 。
◼︎嘉義市3/24停水範圍一次看
🕦停水時間：3月24日上午8時至下午18時（共10小時）
📌停水原因：辦理「嘉義廠分區管網維護及漏水調查作業（DC-114-0501-0016）」。
📍停水影響區域
西區：大溪里、港坪里（世賢路二段、大同路、大同路635巷、育人路160巷、育人路258巷、育人路212巷、育人路、育人路197巷、育人路165巷）等相關巷弄。
🕦停水時間：3月24日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
西區：西榮里光彩街558號至620號、光彩街473號至525-3號、西榮街204號至168號及中正路577號至179號等等沿途用戶。
◼︎高雄市3/24停水範圍一次看
🕦停水時間：3月24日上午9時至下午17時30分（共8.5小時）
📌停水原因：辦理配合市府汙水工程停水施工自來水管改接作業。
📍停水影響區域
岡山區：台上路、大仁北路、大全街、大德一路、富貴南街、新庄路、碧紅街、竹圍中街、竹圍北街、竹圍南街、竹圍東街、竹圍西街。
🕦停水時間：3月24日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：配合台電施工停水。
📍停水影響區域
鳥松區：大竹路、大義街。
◼︎台東縣3/24停水範圍一次看
🕦停水時間：3月24日上午9時至中午12時（共3小時）
📌停水原因：配合台電移桿，加壓站停電停止加壓供水。
📍停水影響區域
台東縣鹿野鄉高台地區。
◼︎花蓮縣3/24停水範圍一次看
🕦停水時間：3月24日上午9時至下午18時（共9小時）
📌停水原因：吉安鄉中央路二段汰換管線工程-新舊管線聯絡。
📍停水影響區域
花蓮市： 中原路、中華路、仁和街、德安六街、慈惠一街、慈惠四街、睦和街。
吉安鄉： 中原路、中原路一段、中山路二段、中山路三段、中華路、中華路二段、民治路、自強路、自立路一段、勝安一街、勝安二街、慈惠一街、慈惠二街、慈惠三街、慈惠四街、慈惠五街、慈惠六街、南山一街、南山二街、南山三街、南山四街、南山五街、南山六街、吉祥一街、吉祥二街、吉祥三街、吉祥四街、吉祥五街、吉祥六街、吉祥七街、吉祥八街、吉祥九街、吉祥十二街、吉興一街、宜昌一街、宜昌七街、荳蘭一街。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，為確保用水安全與設備壽命，請用戶配合以下措施：
1.提前準備： 停水前 6 小時內 最好就完成儲水準備。
2.關閉電源： 停水期間請務必 關閉抽水機電源，避免馬達空轉引發用電安全問題，同時降低因環境過於乾燥而產生的火災風險。
3.恢復排氣： 等到恢復供水時，建議 打開家中所有水龍頭排氣，能讓水壓更快回到穩定狀態。
另外，若住戶位在水管末端、大樓高樓層或地勢較高的區域，恢復供水後可能需要多等一段時間水壓才會回升。若在供水恢復後仍遇到水壓不足或完全無水的情況，可主動聯繫台灣自來水公司，將有專人到場協助處理，確保用戶用水權益。
資料來源：台灣自來水公司
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◼︎桃園市3/24停水範圍
◼︎台中市3/24停水範圍
◼︎南投縣3/24停水範圍
◼︎雲林縣3/24停水範圍
◼︎嘉義市3/24停水範圍
◼︎高雄市3/24停水範圍
◼︎台東縣3/24停水範圍
◼︎花蓮縣3/24停水範圍
◼︎桃園市3/24停水範圍一次看
🕦停水時間：3月24日上午9時至下午15時（共6小時）
📌停水原因：辦理管網封閉調查作業。
📍停水影響區域
新屋區：埔頂路、埔頂一路、埔頂二路、埔工路、中興路及周邊巷弄。
🕦停水時間：3月24日上午8時30分至下午18時30分（共10小時）
📌停水原因：辦理豐原區三豐路一、二段汰換管線工程改接。
📍停水影響區域
神岡區：五權路、東洲一街、東洲三街、東洲二街、東洲路、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。
豐原區：三豐路一段、仁洲街、文昌東街、文昌街、文昌西街、文賢街、東洲一街、東洲路、葫蘆墩一街、葫蘆墩三街、葫蘆墩二街、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。
🕦停水時間：3月24日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：不明漏水查修。
📍停水影響區域
南投市：信義街、彰南路三段、彰南路二段、復興路、祖祠東路、祖祠路、福崗路一段、華陽路。
南投市：平和里、平山里、漳和里、漳興里。共4個村里。
🕦停水時間：3月24日下午13時至18時（共5小時）
📌停水原因：不明漏水查修。
📍停水影響區域
虎尾鎮：埒內里。
🕦停水時間：3月24日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理用戶新裝管線連接作業。
📍停水影響區域
虎尾鎮：頂溪里中興路、下過溪、過溪、廉使里 、興中里部分用戶 。
🕦停水時間：3月24日上午8時至下午18時（共10小時）
📌停水原因：辦理「嘉義廠分區管網維護及漏水調查作業（DC-114-0501-0016）」。
📍停水影響區域
西區：大溪里、港坪里（世賢路二段、大同路、大同路635巷、育人路160巷、育人路258巷、育人路212巷、育人路、育人路197巷、育人路165巷）等相關巷弄。
📌停水原因：辦理路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
西區：西榮里光彩街558號至620號、光彩街473號至525-3號、西榮街204號至168號及中正路577號至179號等等沿途用戶。
◼︎高雄市3/24停水範圍一次看
🕦停水時間：3月24日上午9時至下午17時30分（共8.5小時）
📌停水原因：辦理配合市府汙水工程停水施工自來水管改接作業。
📍停水影響區域
岡山區：台上路、大仁北路、大全街、大德一路、富貴南街、新庄路、碧紅街、竹圍中街、竹圍北街、竹圍南街、竹圍東街、竹圍西街。
📌停水原因：配合台電施工停水。
📍停水影響區域
鳥松區：大竹路、大義街。
◼︎台東縣3/24停水範圍一次看
🕦停水時間：3月24日上午9時至中午12時（共3小時）
📌停水原因：配合台電移桿，加壓站停電停止加壓供水。
📍停水影響區域
台東縣鹿野鄉高台地區。
🕦停水時間：3月24日上午9時至下午18時（共9小時）
📌停水原因：吉安鄉中央路二段汰換管線工程-新舊管線聯絡。
📍停水影響區域
花蓮市： 中原路、中華路、仁和街、德安六街、慈惠一街、慈惠四街、睦和街。
吉安鄉： 中原路、中原路一段、中山路二段、中山路三段、中華路、中華路二段、民治路、自強路、自立路一段、勝安一街、勝安二街、慈惠一街、慈惠二街、慈惠三街、慈惠四街、慈惠五街、慈惠六街、南山一街、南山二街、南山三街、南山四街、南山五街、南山六街、吉祥一街、吉祥二街、吉祥三街、吉祥四街、吉祥五街、吉祥六街、吉祥七街、吉祥八街、吉祥九街、吉祥十二街、吉興一街、宜昌一街、宜昌七街、荳蘭一街。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，為確保用水安全與設備壽命，請用戶配合以下措施：
1.提前準備： 停水前 6 小時內 最好就完成儲水準備。
2.關閉電源： 停水期間請務必 關閉抽水機電源，避免馬達空轉引發用電安全問題，同時降低因環境過於乾燥而產生的火災風險。
3.恢復排氣： 等到恢復供水時，建議 打開家中所有水龍頭排氣，能讓水壓更快回到穩定狀態。
另外，若住戶位在水管末端、大樓高樓層或地勢較高的區域，恢復供水後可能需要多等一段時間水壓才會回升。若在供水恢復後仍遇到水壓不足或完全無水的情況，可主動聯繫台灣自來水公司，將有專人到場協助處理，確保用戶用水權益。
資料來源：台灣自來水公司