我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德21日出席活動時表示，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計3月底將重啟計畫送交核安會審議。此話一出，立刻掀起外界質疑執政黨「非核家園」的立場；不過，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元隨即提出5點強調，因果關係要搞清楚。「要求政府評估核電是否可以重啟的，其實是立法院。」葉耀元首先指出，因果關係要搞清楚；其次是，核電「評估」跟核電「重啟」是兩碼子事情，評估完之後都不知道是什麼時候了，而且核二、核三其實就算評估過了，也沒剩多久時間可以用。葉耀元續指，第三、到底需不需要、應不應該用核電這件事，說實話他不知道；自己也說過很多次，在核電這個議題上，他沒有立場，但是台灣真的需要電，而且在台積電以及其他晶片產業的產能繼續擴張的現在，真的需要比大家想得更多的電。不用核電沒有關係，但要找到另一條短時間內可以成為即戰力的發電方式，真的沒有想像中簡單。葉耀元指出第四點，台灣最大的問題是地峽人稠，任何發電都會影響人們生活的環境，所以不管是用哪一種方式來發電，都或多或少會受到當地民眾的反彈。每個選區都是票，搞到最後政府什麼都不敢做、什麼都不能做，然後呢？等著台灣產業沒有擴張的未來嗎？最後，葉耀元強調，第五、針對核電這件事情，他沒有立場、也沒有答案，但這個討論再繼續拖下去、無所作為，最後受害的是台灣人自己就是了。其實他記得有討論過跟菲律賓買電，或許那會是台灣多數人可以接受的解答，但電的成本會大幅上升。