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▲廣瀨愛麗絲暖心鼓勵一位陷入低潮的網友。（圖／廣瀨愛麗絲X@Alice1211_Mg）

日本女星廣瀨愛麗絲常常會在社群回應粉絲留言，親民作風深受大家喜愛。而近日，有一名網友發文吐露負面情緒，表示自己「剛醒來就想死」，廣瀨愛麗絲昨（22）日看到後，暖心邀請對方一起去露營，還表示自己來做飯，用一句輕鬆卻充滿善意的話，為陷入低潮的網友打氣，直接逼哭大批粉絲。廣瀨愛麗絲昨日在X中回應一名網友的負面情緒，該名網友寫下「剛醒來就想死」，廣瀨愛麗絲看到後急忙安慰，「可以邀你一起露營嗎？你一直睡覺沒關係，我負責做飯！」這番直率又溫暖的發言吸引大量關注，狂吸85萬人觀看，就連原PO的原文也引來120萬人瀏覽。網友們紛紛大讚廣瀨愛麗絲根本就是天使，並跟著鼓勵這位陷入低潮的網友：「能被愛麗絲邀請太幸福了，活下去吧」、「活著吧，這樣才能吃到愛麗絲做的飯」、「好羨慕可以被親自邀請」，還有人忍不住流淚大讚廣瀨愛麗絲的溫暖，「妳救了一個人的命」。廣瀨愛麗絲在小學六年級時便被星探發掘，2009年參加雜誌《Seventeen》甄選脫穎而出，正式以專屬模特兒身分出道。2010年，年僅15歲的她便主演了午間劇《抓住明日的光》，刷新了該時段最年輕主演的紀錄。雖然早期常被冠以「廣瀨鈴姐姐」的稱號，但她透過《銀之匙》、《笑口常開》、《X光室的奇蹟》等多元作品證明演技，並在2022年獲得「黃金飛翔獎」（Elan d'or Awards）新人獎肯定。廣瀨愛麗絲就算事業繁忙，也不忘常常在社群與粉絲互動，她經常在社群上傳自己收工後累癱在沙發上、或是張大嘴吃高熱量美食的毀容級醜照，並配上幽默自嘲。當網友留言笑她「形象崩壞」時，她常會帥氣回覆：「這才是人類的真實樣子吧！」這種勇於展現疲憊與食慾的一面，讓許多在職場奮鬥的粉絲感到極大共鳴，覺得她就像是自己的親姊妹一樣真實。