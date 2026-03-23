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總統賴清德日前拋出「評估核二、核三重啟條件」引發討論！淡江大學戰略所助理教授馬準威今（23）日接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，這背後可能存有美國施壓因素，導致賴政府在這件事情的態度特別低調。台灣現在正在推全社會防衛韌性，電力是其中非常重要的環節，核能是美方高度認可的發電方式，若從戰略角度來看，不排除國安會、相關高層曾與總統提這樣的意見。馬準威今透露，賴總統不排除重啟核電可能，這背後可能有美方施壓！因為賴政府在處理這件事情上，態度很低調。若是因應當前經濟需求、AI發展，依台灣的電力結構，沒有非得重啟核電，其實還有很多替代選項，包含增加天然氣電廠等。另外，賴總統大可開協調會、辯論會來討論重啟核三廠的再運作計劃，跟支持者討論，但這些都沒有做。除了跟過去民進黨反核立場有關係之外，他很可能是有受到一些不方便公諸於世的壓力。馬準威強調，核能是美方高度認可的發電方式，台灣現在正在推全社會防衛韌性，電力是其中非常重要的環節，特別在戰時。若要穩定電力，核能是少數可以在「人為」操作下來增加產量、因應電力的發電方式。若從戰略角度來看，不排除國安會、相關高層曾與總統提這樣的意見。然而，社會共識目前似乎對於重啟核三廠沒有顯著的共識，因為去年的核三公投結果「同意票」大於不同意票，但也沒有達到過關門檻。外界不少人擔心核電廠可能會成為中國攻打台灣的目標。對此，馬準威認為，倘若真的這麼做，中國很快也會被核污染。回顧過去4年的俄烏戰爭，核電廠也都沒有成為攻擊的目標，這表示在戰時，核能電廠是沒辦法成為攻擊的目標。馬準威也提醒，台灣當年核四停工時，美方對於台灣的信賴感是下降的，但這波是安全考量，不至於影響對台軍售案，但美方很可能會持續向政府施壓。雖然他們知道台灣政治內部有很多複雜的因素，處理的時間可能會有些延宕，因此不會造成美方對台灣做太多的動作，至少民進黨政府該有的起手式已經有做出來。馬準威表示，國家的能源轉型沒辦法一步到位，蔡政府時期也曾讓核電廠延役，現在比較難解的是核廢料，核安在科技技術上，和40年前相比，已經進步很多，風險越來越小。建議賴政府對內可進行政策討論、閉門會議來表達他的難處，才能有效減少雜音，鞏固台灣安全。