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總統府再傳維安事件！今天上午9時許，一名32歲游姓男子，騎車行經重慶南路與凱達格蘭大道交叉口時，突然停車欲闖入府前廣場，維安的憲兵、員警見狀隨即上前包圍阻攔，過程中游男情緒激動、不斷嘶吼，因他始終無法正常溝通且精神狀況不穩，警方最終通知救護人員將他強制送醫，而這也是統總統府繼9日發生男子持刀嗆聲「上帝要我殺共產黨」後，這個月第二起總統府滋擾案件。警方指出，23日上午9時許，當時中正第一分局守望崗警力正在執行勤務，發現一名男子騎乘機車來到重慶南路與凱達格蘭大道的交叉口，並直接將車停在總統府正前方，警方見狀立即上前處理，同時通報線上警力到場支援。初步了解，這名32歲的游姓男子，在總統府前停車後便開始高聲喊叫，但其表達訴求不明。為了確保現場安全，警方與憲兵迅速採取行動將其包圍，並將人車引導至人行道排除障礙，防止意外發生。隨後，由於游男情緒持續激動，經駐場醫師評估後，由員警與消防人員共同協助，將其送往三軍總醫院北投分院進行後續治療。警方呼籲，民眾遇事應保持理性，應透過合法、和平的管道表達訴求，切勿以身試法。