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民眾黨中國籍立委李貞秀16日在立法院初登板質詢，慘遭內政部長劉世芳無視；今（23）日內政委員會上，民眾黨則祭出「聯合質詢」大絕，試圖讓李貞秀闖關質詢，陸委會主委邱垂正則選擇靜默，不願正面回應李貞秀的問題。對此，民進黨立委林楚茵怒轟，「李女士」宛如巨嬰耍特權，直接找2位立委當「左右護法」，硬要上台質詢。林楚茵表示，李貞秀女士是中國人，並不是「中配」，因為她已經離婚；而今天內政委員會上演的是，李女士「享特權」現形記，民眾黨全黨護航沒資格的「李女士」，浪費全台近一小時、被迫觀賞荒謬劇。林楚茵提到，上週「李女士」帶黨團助理陳智菡上台當保母，今天更誇張，直接找2位立委當「左右護法」，硬要上台質詢。李女士巨嬰耍特權，違反《國籍法》硬拗被剝奪參政權，結果是讓2個中華民國立委幫中國人護航，這不是「特權」什麼是特權？林楚茵續指，這位「沒資格」的特權巨嬰上了質詢台，依舊只會「照稿唸」，納稅錢難道要用來養這種立委，放任她空耗國家資源？讓其他內政委員陪著浪費時間，民眾黨持續秀下限到底圖什麼？為了幫助中國人可以合法擔任中華民國立委嗎？今天上台護航李女士的陳昭姿，記得2019年被提名當「一邊一國」不分區立委第1名的陳昭姿嗎？