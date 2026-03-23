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▲台中市長盧秀燕與貿協董事長黃志芳握手。（圖／台中市政府提供，2026.03.23）

▲台中國際會展中心的魔毯造型充滿科技感。（圖／台中市政府提供，2026.03.23）

斥資近百億的台中國際會展中心經5個月試營運，今（23）日正式開幕。台中市長盧秀燕致詞時表示，8年前她競選時提出「前店後廠」政見，希望到會展中心的客戶，能從展覽館直接到工廠產線，親自看到台中的韌性供應鏈，如今中部產業20年的夢想終於實現，相信未來可以帶領中台灣邁向國際舞台，成為台灣拚經濟的金雞母。盧秀燕說，包括機械、精密機械、工具機、手工具、五金、自行車、航太、半導體、晶片、電動車等，台灣大部分出口產業分佈在中部，許多無名英雄長期貢獻台灣經濟，從早年拎著皮箱闖蕩天涯海角參展拿訂單，到後來跑台北參展，四處找生路的拚勁令人肅然起敬。這些產業英雄最大心願，就是希望在台中興建會展中心，因此8年前她競選時，提出富市台中、前店後廠、自由港3大經濟策略，承諾當選後興建國際會展中心。盧秀燕說，2019年國際會展中心動工興建，地方政府要自籌近百億元，其間波折心酸難以想像。她在任內及時完成大家交付的任務，謹以這座近百億的建設，向百工百業的產業英雄致敬致謝，並獻上最大祝福，希望在全球面臨關稅衝擊、能源短缺的此時，為國家注射一劑強心針，未來成為拚經濟的金雞母，讓國家與城市百業興旺、欣欣向榮、民富國強。未來台中國際會展中心將交由貿協經營，貿協董事長黃志芳多次感謝盧秀燕，他表示心情非常激動，這座魔毯造型、充滿科技感的會展中心，台中人等了20年。他指出會展中心是城市走向世界的門戶、強而有力的經濟心臟，外貿協會累積經營南港一、二館的豐富經驗與資源，今年為台中承接56檔展覽，創下台灣所有展館第一年的紀錄，明天還要帶來56位買主為台灣國際工具機展熱身。黃志芳說，1985年台北世貿展覽館營運時，旁邊都是稻田、2008年南港展覽館開幕，南港從普通社區成為如今的科技金融新都心。今天是中台灣崛起的歷史里程碑，未來透過台中國際會展中心讓「前店後廠」走向世界新模式，相信10幾20年後，會展中心將改變台中的風貌。下一檔台灣國際工具機展「AI賦能智造永續」將於後天登場，台灣工具機暨零組件同業公會理事長陳紳騰指出，台中是台灣製造業最集中的地方，產業市場變化大，業者必須快速反應全球需求、不斷提出新技術和方案。台中國際會展中心台中展覽館可以展現「前店後廠」的區域優勢，一小時就把客戶從展覽館帶到工廠，實際了解台中引以為傲的優勢製造能力、韌性供應鏈、產業生態系，讓買主馬上下單。台中市經發局指出，台中國際會展中心為中台灣首座達國際規格的專業會展場館，採展覽館加會議中心的雙核心設計，可容納約1萬2,600人。展覽館具備5噸高載重地坪、12米挑高空間及可直通4樓展場的專用車道，室內外合計提供2,360個攤位；會議中心可支援近5,000席大型會議與宴會需求。去年10月試營運至今已吸引40萬人次觀展，創造逾15億元商機；2026年檔期預約已滿，全年預計舉辦52檔展覽、30場大型活動及265場國內外會議。