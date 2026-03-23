我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德21日出席活動時表示，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計3月底將重啟計畫送交核安會審議。此話一出，立刻掀起外界質疑執政黨「非核家園」的立場；對此，胸腔科醫師蘇一峰開嗆，「那些廢核的學者都死光啦，現在乖得像鵪鶉一樣」。蘇一峰22日連在臉書發文狠酸，當初青鳥喊「我是人我反核」，現在「不當人啦」，綠委2025年宣稱，「藍白強行通過《核管法》，是為中共攻台開後門，有國安問題，所以大罷免要大成功」，然而總統賴清德2026三月轉頭叫感謝立院通過《核管法》。蘇一峰今（23）日在臉書更是發文表示，民進黨這樣反核，阻擋國家進步，浪費數不盡的公帑，現在搞得能源不足，環境也被綠能所破壞，「臉皮這麼厚完全不用出來道歉！？」蘇一峰怒轟，「那些廢核的學者都死光啦，現在乖得像鵪鶉一樣，綠能搞得貪污又破環境！就是騙騙騙！」