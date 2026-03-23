我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市、日本熊本市與美國聖安東尼市日前簽署「三方新創產業合作備忘錄」，未來將攜手推動科技創新與產業交流，並同步深化教育合作，推動課程、文化交流等實質合作，持續拓展國際夥伴關係。其中，高雄市與熊本縣市交流起源於2013年簽訂「三方國際交流備忘錄」，教育局自2014年起每年定期辦理「熊本青少年大使交流」活動，逐步累積深厚情誼，奠定長期穩定的合作基礎。2022年高雄市將旗山香蕉直送熊本縣專修大學熊本玉名高校，深受師生們喜愛，去（2025）年也再度致贈，透過高雄代表性農特產品傳遞姊妹校情誼，展現跨國交流的溫度。雙方交流於2025年邁入新里程，4月熊本市教委會遠藤洋路教育長率團來訪，深入參訪高雄市高中、國中及國小，開啟雙方交流契機，同年8月高雄市校長團回訪熊本，促成雙方20校互動交流，涵蓋高中、國中及國小學制；高市府教育局也在11月與熊本市教委會簽署教育合作備忘錄，並於今年1月回訪參與「熊本教育週」活動，持續深化政策與實務交流。今年3月熊本市高校教育訪問團至林園高中教育交流，熊本市必由館高校及千原台高校也正式與林園高中締結姊妹校，建立三校友好合作關係。交流成果也延伸至學生層面，熊本市今年3月也選派4名學生來訪參與國際組「允文允武競賽」，其中在5,000公尺路跑項目更以破大會紀錄成績勇奪冠軍，展現交流帶來的學習成效與國際競爭力。高市府教育局表示，展望未來，熊本市遠藤教育長預計於今年5月再次訪臺，出席第10屆高雄教育節活動，雙方交流將持續深化，攜手打造更具國際視野的教育環境。高雄市學校目前已與熊本縣市締結14校次姊妹校，未來將持續推動課程、師資及學生交流等多面向合作，讓國際教育扎根校園、接軌世界。