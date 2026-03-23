總統賴清德日前出席活動，拋出評估「重啟核電」議題，表示經濟部評估後，認為核二、核三具備重啟運轉條件，預計3月底將把重啟計畫送到核安會審議，相關發言引發熱議，對此總統府強調，台灣到2032年供電沒有問題，沒有缺電問題。不過台電在近兩年調漲產業用電、民生用電，對於房市有什麼影響呢？馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，油電雙漲很容易推升民眾通膨預期心理，引發抗通膨買盤。
台電恐漲價 國際情勢牽動油價
台電在2024年宣布，產業用電在同年10月16日漲價，工業用電最高漲幅14％，平均漲12.5％；民生用電則在2025年10月調漲，住宅用電700度以下，每度漲0.1元，701度到1000度，每度漲0.2元，1001度以上每度漲0.4元。總統賴清德日前出席活動曾提出「重啟核電」議題，府方雖強調沒有缺電問題，不過也讓民眾擔憂未來電費是否有漲價可能。
近期受到中東戰事影響，國際油價不斷攀升，中油也宣布今（23）日起，汽油每公升調漲1.8元、柴油調漲1.4元。對此，許多人關注後續能源成本是否會提高，讓物價等跟著往上墊高，引發未來通膨情況。
油電若雙漲、恐帶動抗通膨買盤 營建業成本又增加
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，油、電大幅上漲易推升民眾通膨預期性心理，進而誘發抗通膨買盤，帶動房市成交量回溫。不過，若是政府祭出部份凍漲與抑制物價措施，電價僅小幅度上漲，或者一般住宅用電不漲的話，整體CPI漲幅溫和，對房市的助益程度就不大。
全國商業總會榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰曾表示，台灣能源高度仰賴進口，現在中東情勢影響，國際油價已經出現漲幅，政府若在今年4月調漲電價，電力成本上升，將會導致水泥、鋼鐵等建材集體飆升，屆時房價將因成本推升而失控，「房價與物價齊飛」的惡性通膨恐在下半年正式引爆。賴正鎰指出，目前營建業正逢碳費開徵和開工挑戰，如果電費再增加，最後勢必會轉嫁到房價上。
資料來源：馨傳不動產智庫執行長何世昌、鄉林集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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台電在2024年宣布，產業用電在同年10月16日漲價，工業用電最高漲幅14％，平均漲12.5％；民生用電則在2025年10月調漲，住宅用電700度以下，每度漲0.1元，701度到1000度，每度漲0.2元，1001度以上每度漲0.4元。總統賴清德日前出席活動曾提出「重啟核電」議題，府方雖強調沒有缺電問題，不過也讓民眾擔憂未來電費是否有漲價可能。
近期受到中東戰事影響，國際油價不斷攀升，中油也宣布今（23）日起，汽油每公升調漲1.8元、柴油調漲1.4元。對此，許多人關注後續能源成本是否會提高，讓物價等跟著往上墊高，引發未來通膨情況。
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，油、電大幅上漲易推升民眾通膨預期性心理，進而誘發抗通膨買盤，帶動房市成交量回溫。不過，若是政府祭出部份凍漲與抑制物價措施，電價僅小幅度上漲，或者一般住宅用電不漲的話，整體CPI漲幅溫和，對房市的助益程度就不大。
全國商業總會榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰曾表示，台灣能源高度仰賴進口，現在中東情勢影響，國際油價已經出現漲幅，政府若在今年4月調漲電價，電力成本上升，將會導致水泥、鋼鐵等建材集體飆升，屆時房價將因成本推升而失控，「房價與物價齊飛」的惡性通膨恐在下半年正式引爆。賴正鎰指出，目前營建業正逢碳費開徵和開工挑戰，如果電費再增加，最後勢必會轉嫁到房價上。
資料來源：馨傳不動產智庫執行長何世昌、鄉林集團
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