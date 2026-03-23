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▲國防部長顧立雄赴立院接受質詢。（圖／記者朱永強攝，2026.03.23）

國防部日前曝光副部長徐斯儉16日赴美國F-16C/D Block70（空軍稱F-16V Blk70）戰機生產線，見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試的首架機。國防部長顧立雄今日證實，首架F-16V（blk70）預估今年9月可以飛返台灣。2019年，我國與美國正式簽署合約，透過「鳳翔專案」斥資2467億元向美國採購66架F-16C/D Block70戰機，原訂2024年首架交機，並於2026年前全數66架交付，但至今一架未返台，交機延宕引發民眾與在野黨關切。國防部21日發布新聞稿表示，軍政副部長徐斯儉於美東時間3月16日率領代表團，在駐美大使俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將及駐美軍事代表團團長魏中興少將陪同下，親自前往美國南卡羅萊納州視察戰機生產線，見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試（Acceptance Check Flight）的首架機。立院外交及國防委員會今日聯席審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。國民黨立委賴士葆關切首架F-16V Blk70能否在今年第三季9月飛返台灣。顧立雄回應說，「預估可以」，MQ-9B無人機也是第三季交機，顧立雄強調，未來相關軍購案均會成立專案辦公室與美方協調，美方也不願看見對台交易延宕，因為美方最大的核心利益，就是強化台灣自衛能力。