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電子支付恐慌與提款長龍

▲伊朗當局於本週正式推出面額1000萬里亞爾的新鈔，這是伊朗史上最高面額的貨幣。（圖／翻攝自每日電訊報）

民眾心聲：對系統失去信心

經濟內憂外患

市場現狀

隨著美伊戰爭進入第四週，中東戰區戰火持續延燒之際，伊朗當局於本週正式推出面額1000萬里亞爾的新鈔。這不僅是伊朗史上最高面額的貨幣，更反映出當局在應對失控的通膨以及戰時激增的現金需求。根據金融時報、每日電訊報報導，伊朗各大銀行本週開始發放這款面額1000萬里亞爾的新鈔，1張1000萬里亞爾僅能兌換約7美元（約台幣225元）。由於民眾擔心電子系統可能失效，紛紛在提款機前大排長龍提領現金，許多提款機很快便被提領一空。這款粉紅色新鈔正面印有9世紀的亞茲德大清真寺（Jameh Mosque of Yazd），背面則為有2500年歷史的巴姆古城（Bam Citadel）。目前它已成為流通中最高面額鈔票，超越今年2月初推出的500萬里亞爾鈔票。新鈔上的最後四個零以淡色印刷，並粗體標註「1000」，這是為了配合伊朗計畫在五年內「去四個零」的貨幣改革，將里亞爾過渡至新單位。儘管政府保證現金供應無虞，但銀行已開始限制提款額度。一名 80 歲的德黑蘭居民馬里亞姆（Maryam）表示：「我排了一個小時，行員說只能給我1000萬，在我大鬧一場後才領到3000萬。這不多，但如果提款卡失效，這能讓我多撐幾天。」伊朗經濟正處於多重打擊之下。服務軍方與大眾的塞帕銀行（Bank Sepah）大樓在本月11日時遭飛彈擊中，加劇了民眾對電子金融安全性的焦慮。據伊朗官方數據，截至2月19日的年度通膨率為47.5%，其中食品與飲料通膨率飆升至105%以上。在戰爭爆發後，原物料供應進一步減少，使得糧食價格持續攀升。目前難以得知當地麵包、乳製品的真實售價。伊朗國際新聞（Iran International）報導指出，伊朗去年夏季因為麵粉短缺，每片Sangak麵包售價高達10萬里亞爾。里亞爾在去年6月戰爭後已貶值40%，今年2月28日開戰前曾跌至166萬里亞爾兌1美元的歷史低點，目前約維持在150萬左右。目前適逢波斯新年前夕，傳統上民眾對現金需求本就極高。然而，由於貿易中斷及海外旅遊取消，外幣交易市場已近乎停滯。外匯經紀人表示：「現在只有急需用錢的人在賣外幣，而買外幣的人則是那些剛賣掉房產或車子、不想持有里亞爾的人。」