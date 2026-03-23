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總統賴清德21日出席活動時表示，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計3月底將重啟計畫送交核安會審議。此話一出，立刻引發綠營內部、支持者炸鍋；對此，資深媒體人謝寒冰預言，黨內不會有反撲，因為當初反核的重點，就只是為了政治奪權。謝寒冰22日在政論節目《新聞大白話》表示，民進黨過去那麼堅決反核電，現在急轉彎，並不是要為過去所作所為道歉，民進黨不會承認錯誤，而是會以「現在時空環境不同、現在就需要核電」作為藉口。謝寒冰指出，賴清德上任時找來童子賢出任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，很多人都在猜賴清德打算重啟核電，果然現在宣布了。以這次中東戰爭來看，台灣極度依賴從國外進口天然氣與原油，一旦國際供給出了問題，台灣就面臨斷炊，台灣是隨時可能會包圍的小島，需要核電這種可以長期提供能源的發電方式。謝寒冰續指，況且核電廠在戰時比較不容易被打擊，包括俄烏戰爭及中東戰爭，發動方在攻擊對方核電廠時都比較節制，擔心會造成嚴重後果，「嘲諷一下民進黨政策轉彎可以，但還是要支持，這個決定是對台灣有利。」對於賴清德宣布評估重啟核電後，綠營及親綠團體炸鍋一事，謝寒冰認為，賴清德根本不怕引發黨內反撲，可以發現有一個現象，就是賴清德宣布後，只有零星幾個當年的反核團體出來痛罵賴清德，當初喊得震天價響的反核團體都不見了。謝寒冰直言，不怕引發反撲的關鍵，是因為民進黨當初反核並不單純，真正重點是為政治奪權，跟能源政策無關，等民進黨達到目的，有沒有核電，就不重要了，民進黨前主席林義雄絕對不會出來絕食抗議，那些反核團體、國安會副秘書長林飛帆這類的反核人士也不會再走上街頭向賴清德抗議。