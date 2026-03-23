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▲洪啟庭診斷發現，該名患者，係因大量的熱蒸氣直接衝擊眼球表面造成眼角膜上皮缺損，且強大的熱氣流會迅速破壞淚液的脂質層，進一步引起下方的水分層蒸發，進而產生乾眼症相關症狀，所幸經治療視力已恢復 。(圖／記者郭凱杰攝,2026.03.23)

▲ 在得知咖啡熱蒸氣傷眼睛，讓陳女直說自己視力正常有1.2，沒想到喝熱咖啡的習慣竟會因影響到視力，以後不敢再喝熱咖現在都會先放涼一點才敢喝！（圖／記者郭凱杰攝,2026.03.23)

喝咖啡提神的朋友要小心了！一名30歲任職國內知名連鎖餐飲企業陳姓OL，有長期喝咖啡的習慣，兩周前開始出現雙眼乾澀、異物感、畏光，經大仁科技大學藥學系教授也是達克特楊眼科聯盟執行長洪啟庭診斷發現，該名患者，係因大量的熱蒸氣直接衝擊眼球表面造成眼角膜上皮缺損，且強大的熱氣流會迅速破壞淚液的脂質層，進一步引起下方的水分層蒸發，進而產生乾眼症相關症狀，所幸經治療視力已恢復 。洪啓庭表示，陳姓女病患大多以廣口深底的大型馬克杯裝手沖熱咖啡，當她低頭啜飲時，雙眼正面對杯口正上方，大量的熱蒸氣會直接衝擊眼球表面。強大的熱氣流會迅速破壞淚液的脂質層，進一步引起更下方的水分層蒸發，產生乾眼症的相關症狀。於是才出現雙眼大範圍的角膜上皮缺損，因此剛就醫時雙眼最佳視力只有0.5。另外在裂隙燈下，患者右眼出現半邊角膜上皮缺損，左眼在螢光染色，發現角膜缺損恰好在正中間。洪啓庭指出，會出現這種現象代表位於上面的淚液層被蒸發，因此造成角膜上皮病變，進而衍生一系列的臨床不適。洪啓庭也提醒，熱咖啡在經過20分鐘，溫度還可能在45°C−55°C，此時低頭喝咖啡，仍會導致角膜上皮的變性。陳女表示，她特別喜歡熱熱的手沖咖啡(70°C - 80°C)，因為可感受到強烈的香氣。而每天早晚都會喝一杯(每杯80-120mg )。而在上班感覺全身疲累時，也會來上一杯振奮體力，增加工作效率。但在就診的前一星期反而出現：喝完咖啡後越來越睏，甚至眼皮都快完全下垂。洪啓庭聽完描述後，為此提出了解答。首先陳小姐表示她大多以廣口深底的大型馬克杯裝手沖咖啡，泡熱水後再去除咖啡仔，蓋上杯蓋後，讓香氣聚集在杯內。掀開杯蓋的一瞬間，香氣會更濃郁。當她低頭啜飲時，雙眼正面對杯口正上方，大量的熱蒸氣會直接衝擊眼球表面。強大的熱氣流會迅速破壞淚液的脂質層，進一步引起更下方的水分層蒸發，產生乾眼症的相關症狀。於是才出現雙眼大範圍的角膜上皮缺損，因此剛就醫時雙眼最佳視力只有0.5。且由於杯口有蓋，溫度降低慢，甚至過了20分鐘，溫度還可能在45°C−55°C，此時低頭喝咖啡，仍會導致角膜上皮的變性。進一步了解，陳女總喜歡把熱騰騰咖啡端到眼前，飲用時高溫蒸氣直接撲向眼睛，不經意的小動作卻釀成視力受損。洪啟庭解釋，蒸氣會破壞淚液中的脂質層，加速水分蒸發，使角膜暴露在乾燥環境中，進而引發乾眼症、角膜受損，所幸經抗生素治療已經恢復視力，但乾眼症屬於不可逆，必須長期追蹤治療控制。在得知咖啡熱蒸氣傷眼睛，讓陳女直說自己視力正常有1.2，沒想到喝熱咖啡的習慣竟會因影響到視力，以後不敢再喝熱咖現在都會先放涼一點才敢喝！除了蒸氣導致影響視力，咖啡因提神效果其實有限，洪啟庭指出，人體清醒時會累積腺苷，讓人產生疲倦感，而咖啡因會與腺苷受體結合，暫時阻斷疲勞訊號，使人感覺清醒，但這只是延後疲勞，一旦腺苷持續堆積、超出負荷，反而會出現精神渙散、想睡覺等反效果。此外，咖啡具有利尿作用，長期飲用可能導致身體脫水，減少淚液分泌，也可能影響瞼板腺功能，使眼表脂質層不足，增加乾眼症風險洪啟庭建議，民眾飲用熱咖啡時，避免讓蒸氣直接接觸眼睛，可稍微偏離杯口或待溫度下降後再飲用，適度補充水分，減少脫水情形。洪啓庭也再次提醒大家，咖啡因並不能真正消除疲勞，只是暫時「掩蓋」身體疲累，若長期依賴恐增加過勞風險，對於需要長時間工作或駕駛的族群，充足休息仍是維持專注與安全的根本之道，不應過度依賴咖啡提神。