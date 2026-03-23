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▲高鐵首次結合媽祖信仰文化推出「祈福頭靠墊」。（圖／台灣高鐵提供）

▲高鐵配合「白沙屯拱天宮天上聖母往北港徒步進香」增開10班次列車。（圖／台灣高鐵提供）

3月瘋媽祖！台灣高鐵公司今年特別設計期間限定的「祈福頭靠墊」自4月12日（日）至4月20日（一）於全車隊換裝，盼祝福所有旅客與各地信眾，搭乘高鐵時能夠一路平安、「有靠有保庇」。同時，高鐵表示，配合「白沙屯拱天宮天上聖母往北港徒步進香」增開10班次列車，自3月25日（三）凌晨零時起開放預購。台灣高鐵公司表示，首次結合媽祖信仰文化推出的「祈福頭靠墊」，是以宮廟慶典、信眾行腳為設計靈感；也盼透過高鐵列車，傳遞「瘋媽祖 保平安」的信仰力量，讓每一位旅客感受台灣在地善良、淳厚的人文魅力。同時，台灣高鐵特別參照白沙屯媽祖進香日程，為信徒貼心規劃增開班次，包括，4月12日深夜（登轎）增開於晚間22時7分停靠苗栗站的南下1561車次（南港－台中區間車），讓信徒能夠順利參與子時23時55分登轎安座儀式。另外，也於4月16日及4月17日增開了7班停靠雲林、嘉義，服務往返北港進香的旅客；另於4月20日（回宮）增開從台中站發車的北上1534、1538車次，分別於13:24、14:24抵達苗栗站，以加強服務旅客北返。增開期間，高鐵苗栗站也將加派人力全力協助旅客及信徒，包括於客運轉運站5至8號公車月台，提供白沙屯接駁專車停靠；車站閘門前及1樓大廳1號出口處設置接駁轉乘公告；另與公路局保持密切聯繫，必要時啟動「運具聯防疏運」協助疏運旅客。