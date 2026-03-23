我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗戰爭導致全球原油價格飆升，能源供應緊張，衝擊了全球原油產品以及交通運輸。日本的公車燃油招標採購也受到衝擊。位於北海道的一家加油站，甚至因缺油在外面掛出了一張「受到川普影響」的標示。根據彭博報導，原油出口供應停擺的背景下，日本多地市營公車與都營公車等公共交通出現不確定性。各地方政府進行的燃料招標接連流標。報導提到，在東京都、京都市與川崎市的招標中，已出現放棄採購的案例。日本公營巴士在採購輕油等燃料時，通常會透過招標進行。京都市交通局於16日針對4至5月市公車運行所需的輕油進行採購時，決定放棄透過招標購買。燃油採購相關負責人表示，由於在伊朗戰爭前設定的預定採購價格，與目前市場情況存在巨大落差，業者可能因此判斷難以承接標案。同時強調將努力確保所需燃料。東京都交通局4至6月的輕油招標同樣流標，川崎市交通局也在首次招標中暫緩採購，並計畫於30日重新招標。日本國內普通汽油平均價格亦創下歷史新高，消費者最關注的是汽油價格上漲，日本國土交通大臣金子恭之表示，已有部分卡車與公車業者反映，石油銷售公司對大宗購買者實施輕油停售或數量限制，已難以像以往一樣採購到輕油。他也指出，在海運與客運船方面，重油等燃料也出現供應限制。在秋田縣大潟村唯一的一家加油站，也出現無法進貨的情況。該村農協（JA）加油站所長山王丸正人表示，雖然擁有多個進貨來源，但所有供應商都表示沒有可供出貨的庫存。他對即將進入農忙期的農業影響深感憂慮，因為像曳引機等機具都需要燃料，而最令人擔心的是輕油。JA大潟村加油站自16日起，限制僅向持有優先配給券的會員販售汽油；並宣布自19日起暫時難以供應汽油。輕油則自16日起開始實施數量限制。在北海道札幌市內擁有3間ENEOS品牌加油站的札幌河邊石油公司社長河邊善一表示，ENEOS從不久前開始就要求將採購量維持在與去年相同的水準。由於物價上漲等因素導致銷售持續下降，目前尚未出現問題，但他也擔心如果接下來這周供應進一步收緊，不排除會出現短缺問題。在北海道，一家加油站因在站外擺出了「受川普影響無法進貨」的告示牌，在社群平台X上引發關注，不過，這間加油站相關人員未有回應。河邊善一指出，部分加油站確實已面臨進貨困難。對石油批發商而言，會優先供應掛有自家品牌的正式加盟店，「非加盟店可能會被排在較後順位」。