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▲王傳一與朱德剛攜手打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，近日在新竹登場。（圖／嚞娛樂提供）

由王傳一與朱德剛攜手打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，新竹場近日登場，現場笑聲與感動交織。王傳一在台上提到自己因為拍戲，長達5個月只回家10天，無法陪伴女兒、老婆的往事時，情緒潰堤當眾哽咽，而妻女正好坐在台下應援，還大聲喊：「爸爸加油」，讓全場觀眾瞬間紅了眼眶，成為當晚最動人的一幕。身為新竹人的王傳一，一開場特別用客語向觀眾問候，瞬間引爆全場掌聲，也拉近與在地觀眾的距離。他坦言，新竹承載自己人生多個重要階段，從求學、當兵到成家立業，去年他正式把戶口遷到新竹，這裡早已不只是工作地，更是「家」一般的存在。演出過程中，王傳一分享一段拍戲期間與女兒分離的經歷，曾長達五個月只能回家短短十天，年幼的女兒甚至對著電視裡的他親吻。當他在台上重提這段往事，加上家人就在台下，情緒瞬間失控哽咽，與過往巡演時的冷靜形成強烈對比，也讓觀眾深受感動。新竹場還邀請到海裕芬擔任限定嘉賓，她一上台便火力全開，毫無包袱的演出讓現場笑聲此起彼落。她更直言新竹觀眾熱情十足，從開場到結束掌聲與笑聲幾乎沒有停過，氣氛相當熱烈。隨著巡演進入尾聲，《壹加一剛好比三小》將於4月25日前進高雄，由陳漢典擔任壓軸嘉賓。不同於新竹場的感性氛圍，高雄場預計將以更強烈的喜劇節奏收尾，為整個巡演畫下熱鬧句點。