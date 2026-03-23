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台灣虎航首度發放股東回饋金！零股就能領「股東人數暴增10萬」

台灣虎航今年跟上腳步，首度發放股東回饋金800元，而且零股就能領

台灣虎航的股東人數才3萬多人，結果截至20日為止，股東人數已經暴增到13萬3158人，遠遠增加超過10萬人

▲台灣虎航今年首度發放股東會回饋金800元，且零股就能領，兩週股東已經暴增超過10萬人。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航發放800元回饋金太夯！算盤打得漂亮「名利雙收」

把「股東變成客人」的話，那麼這13.3萬的股東今年都有搭乘一次虎航來看，以機票最便宜3000元至最貴萬元計算，可以為公司帶來至少4億元至多13億元的業績。

讓更多股民原本對搭乘虎航沒興趣到「想體驗看看」，股東好感度也大幅度上升