股東會紀念品熱潮不間斷，尤其在中鋼已經截止買入還不公布紀念品後，不少人也還在看哪些還能買入又能領取優質的禮品。其中今年首度發放股東紀念品的「台灣虎航」，被股民封為「最聰明年股東紀念品」，因為零股就能領取800元折抵的緣故，虎航在近兩週的股東人數暴增超過10萬人，不僅對股民來說好感度提升，更可能為自家年度業績帶來4億至13億的增幅，相當驚人！
台灣虎航首度發放股東回饋金！零股就能領「股東人數暴增10萬」
繼去年星宇航空推出1500元股東福利機票折扣碼後，台灣虎航今年跟上腳步，首度發放股東回饋金800元，而且零股就能領，發放也採用高科技化，民眾只要登入或註冊台灣虎航官方的tigerclub會員系統，並完成股東身分認證與帳號綁定就能領，立刻在社群掀起巨大討論。
該消息公布之前，台灣虎航的股東人數才3萬多人，結果截至20日為止，股東人數已經暴增到13萬3158人，遠遠增加超過10萬人，相當誇張！由於買入成本1股大約53元，就能夠拿到800元的回饋金，位居今年最超值股東紀念品之一，完全不輸給中鋼，零股人數從9155人暴漲到10萬8471人，最後買進日落在3月25日以前，股東人數勢必還會再增加！
台灣虎航發放800元回饋金太夯！算盤打得漂亮「名利雙收」
以目前的股東人數來看，台灣虎航目前已經要發出將近1億元的折扣金，但是由於是送折扣金，不需要花費虎航太多成本，甚至連發放管道都是靠網路也不用印紙本，如果領到的股東增加搭機的意願，把「股東變成客人」的話，那麼這13.3萬的股東今年都有搭乘一次虎航來看，以機票最便宜3000元至最貴萬元計算，可以為公司帶來至少4億元至多13億元的業績。
除此之外，也增加台灣虎航的能見度，讓更多股民原本對搭乘虎航沒興趣到「想體驗看看」，股東好感度也大幅度上升，只能說台灣虎航這波算盤打得漂亮也很成功，如果想要領取800元回饋金的股民，3月25日就是最後買進日，動作要快哦！
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繼去年星宇航空推出1500元股東福利機票折扣碼後，台灣虎航今年跟上腳步，首度發放股東回饋金800元，而且零股就能領，發放也採用高科技化，民眾只要登入或註冊台灣虎航官方的tigerclub會員系統，並完成股東身分認證與帳號綁定就能領，立刻在社群掀起巨大討論。
該消息公布之前，台灣虎航的股東人數才3萬多人，結果截至20日為止，股東人數已經暴增到13萬3158人，遠遠增加超過10萬人，相當誇張！由於買入成本1股大約53元，就能夠拿到800元的回饋金，位居今年最超值股東紀念品之一，完全不輸給中鋼，零股人數從9155人暴漲到10萬8471人，最後買進日落在3月25日以前，股東人數勢必還會再增加！
以目前的股東人數來看，台灣虎航目前已經要發出將近1億元的折扣金，但是由於是送折扣金，不需要花費虎航太多成本，甚至連發放管道都是靠網路也不用印紙本，如果領到的股東增加搭機的意願，把「股東變成客人」的話，那麼這13.3萬的股東今年都有搭乘一次虎航來看，以機票最便宜3000元至最貴萬元計算，可以為公司帶來至少4億元至多13億元的業績。
除此之外，也增加台灣虎航的能見度，讓更多股民原本對搭乘虎航沒興趣到「想體驗看看」，股東好感度也大幅度上升，只能說台灣虎航這波算盤打得漂亮也很成功，如果想要領取800元回饋金的股民，3月25日就是最後買進日，動作要快哦！