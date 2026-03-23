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馬英九基金會日前公布人事異動表示，前執行長蕭旭岑、前員工王光慈已於2月底辭職，且聲明中還特別提到，兩人未來言行與基金會及馬英九本人無關。如此大動作切割，讓外界揣測不斷，甚至傳出昔日核心人馬回流、內部權力角力等說法。對此，國民黨主席鄭麗文指出，明顯有人在背後操作風向，而這個「始作俑者」正是本來馬英九身邊的人。鄭麗文今（23）日接受網紅「歷史哥」專訪時坦言，非常心疼蕭旭岑，其一心一意就是要保護馬英九，替其顧全大局，才會第一時間就離開基金會。不過，鄭麗文也提到，同時身兼國民黨副主席的蕭旭岑，本身工作就十分繁重，如今能百分之百專注在黨務上，對她而言也算是好消息。針對近期各方傳聞，鄭麗文強調，很多都是假的、故事都是編的，她更透露「始作俑者」正是藍營人士，還曾是馬英九身邊的人，本就長期對國民黨造成無法回復的傷害，且是此人的慣用風格，過去就已經出現多次類似狀況，大家也都很清楚哪些人會做什麼事情。鄭麗文直言，自己從政多年，早已習慣「被自己人出手」，不過她也強調，作為國民黨主席，她的首要任務就是保護整個藍營，並會盡最大的努力去支持與保護馬英九。面對黨內不同聲音，鄭麗文認為，一個政黨如此龐大，本就會存在各種意見，不必隨著一兩個人興風作浪，並喊話支持者無須過度擔心。