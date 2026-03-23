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▲金屬中心導覽解說獲RD100、愛迪生獎雙項肯定的「AI引導互動式語言治療系統」。（圖／金屬中心提供）

2026高雄智慧城市展3/20-3/22於高雄展覽館舉辦，以「綠色、數位雙軸轉型」為主題，金屬中心呼應大會主題，大秀近33項技術與服務，特別以「2026 啟動未來新視角」為主軸貫穿四大主題區，「創新有本」展現中心近8年國內外獲獎優良技術；「未來視角」透過第三人稱，結合影音、FB圖文科普方式，呈現研發故事中濃厚人味亮點；「科研養分」結合展品與模型，展示中心豐碩創新技術。「多元歷程」藉由線上線下數位串連，啟動社群與中心互動交流。此次展出亮點之一為，榮獲2025全球百大發明獎( R&D100 Awards)獎項與2026 愛迪生獎項(Edison Awards)雙重肯定的「AI引導互動式語言治療系統」，整合AI互動引導及情境遊戲，讓有語言障礙兒童個案能自主積極使用，在離開院所後，不僅能增加3倍以上語言治療時間，還能有效追蹤練習進度與成效，並提供醫師或語言治療師進行治療決策，同時鏈結6家醫療院進行臨床體驗，顯示有7成個案改善語言理解及口語表達能力。另外有三項已入圍2026愛迪生獎項的優質技術，包含「扣件智慧製造成形調控技術」解決台灣扣件產線頻繁換模、鍛造力不穩與數據分散困境；「新世代高性能鑄材智慧熱處理系統」中心整合AI影像辨識、自適應學習、智慧合金設計與即時熱處理參數調控。建立由系統串聯材料辨識、製程控制與雲端數據平台的智慧閉環製程，提供製造業高效、穩定且可擴展的創新營運模式；以及「智慧節能燃燒系統」解決傳統燃燒爐長期仰賴人工經驗控制、能耗高且熱逸散嚴重問題。金屬中心董事長劉嘉茹表示，將持續致力金屬及相關製造工業智慧轉型，並拓展能源、航太、醫療領域創新研發。並進一步深化研發、跨域整合與人才培育，強化完善合作網絡，擴大技術與服務協同效益，為台灣打造具韌性與前瞻性的產業生態系，進而提升台灣企業在國際市場競爭力。