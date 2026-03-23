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總統賴清德21日出席活動時表示，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計3月底將重啟計畫送交核安會審議。此話一出，立刻掀起外界質疑執政黨「非核家園」的立場，也讓綠營內部、支持者炸鍋。對此，投資網紅葉育碩感嘆，「貪污很可怕，因為錢被拿走；但更可怕的，是錯誤的政策，錢花了，時間過了，最後發現方向一開始就錯了。」葉育碩22日在臉書發文表示，『十幾年來，反核反出了一個寂寞。過去十幾年，有一群人把『反核』當成一種道德標準，把支持核能的人當成落後、不進步、不愛國、中共同路人。」葉育碩直言，「那時候討論的，是能源結構，但也不是能源結構，更多是立場、是表態，是你站哪一邊。結果呢？電還是要用，產業還是要活，最後還是回頭面對最現實的問題，電從哪裡來？」葉育碩說，「這十幾年，政策轉來轉去，停了又想開、關了又想補，中間燒掉的不是理念，是幾千億的真金白銀。最諷刺的是，當初說核能一定不能碰的人，現在開始講『能源多元』、『務實調整』。」葉育碩表示，「講白了，不是當初不知道現實，是當初選擇忽略現實。錯誤的政策，從來不會當下爆炸，它是慢慢滲透，等你發現的時候，代價早就付完了。」葉育碩感嘆，「貪污很可怕，因為錢被拿走，但更可怕的，是錯誤的政策，錢花了，時間過了，最後發現方向一開始就錯了。那種錯，不是追回來就能解決的。」貼文一出，網友們紛紛留言表示，「現在變成我是人我返核」、「這種政策凌駕在專業之上的社會真的挺可憐的，難怪國家不能進步」、「可悲的是並不是最後才發現是錯的，而是早知道錯了還是繼續幹下去」、「想問那些說核電廠位於地震帶不安全的信徒，現在核電廠不在地震帶了嗎？」、「靠光電板靠愛發電的都賺飽了」。