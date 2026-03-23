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警局不法紀錄檔案公開！陳見賢涉各項不法活動

陳見賢若通過初選？黃揚明：送了一把槍給民進黨暢打

辦公室回應：陳見賢有「良民證」

國民黨新竹縣長初選日前爆出驚人內幕，現任新竹縣副縣長陳見賢其過去在警察局的不法紀錄檔案遭公開。這份塵封已久的檔案內容指陳見賢曾因「一清專案」接受管訓，並涉嫌詐賭、暴力討債、傷害、恐嚇取財等多項嚴重罪名。此消息一出，名嘴黃揚明和前立委林為洲均在臉書上發表嚴厲評論，黃揚明直言若陳見賢通過初選將是「送槍給民進黨暢打」，林為洲更直指參選縣市長應有「底線門檻」，為國民黨初選丟下震撼彈。根據曝光的數份新竹縣警察局舊檔案，雖然年代久遠且文字多為手寫難以完全辨識，但文件上清晰標記有「一清專案」、「黑社會分子」等關鍵字眼。文件內容中更出現了「詐賭」、「暴力討債」、「傷害」、「恐嚇取財」等字句，詳列了陳見賢過去所涉嫌的各項不法活動。雖然陳見賢曾宣稱其過去是遭「冤枉」，但這份詳盡的警察紀錄再度浮上檯面，已在國民黨內部激起千層浪。名嘴黃揚明在臉書上轉貼了相關檔案，並語氣嚴厲地評論道：「只能說，未來陳見賢若通過初選，等於送了一把槍給民進黨暢打。」他指出，陳見賢之前被送管訓是其公開對外宣稱遭「冤枉」，但面對如今被公開的警察檔案內容，他應該出來針對檔案內容說明清楚，而非一味迴避。連問陳建賢「是假的嗎？」 林為洲：總有個底線前立委林為洲則在其臉書貼文中以「總有個底線」為標題，連續提出五個「是假的嗎？」反問，直接將矛頭指向陳見賢：「一清管訓是假的嗎？」、「詐賭、暴力討債、傷害、恐嚇取財是假的嗎？」、「知法犯法自己蓋違建是假的嗎？」、「事先買焚化爐股票再主持會議通過是假的嗎？」、「公款補助家人是假的嗎？」林為洲強調，雖然每個人都有優缺點，這是民主的常態，但對於「要參選總攬地方行政權的縣市長，總有一個底線門檻」。此番言論無疑是對陳見賢的誠信、品格和過往行徑提出了最嚴厲的公開質疑。面對黨內重砲黃揚明與前立委林為洲的公開質疑，以及過去詳細的警察紀錄曝光，陳見賢的縣長初選之路已蒙上巨大陰影，此次事件無疑將成為國民黨新竹縣長初選中最具破壞性的議題，甚至可能影響整個國民黨的新竹縣選情。陳見賢辦公室表示，針對近期各項選舉抹黑，涉及毀謗、意圖使人不當選等不法行為，已陸續依法提起訴訟或報警，交由司法公斷。陳見賢辦公室強調，陳見賢有「良民證」，「一清專案」未經法院正當審判程序，違反憲法第8條人身自由保障之侵害，是白色恐怖的延續。陳見賢辦公室痛批，把當年戒嚴時期的違法事件，拿到40年後的今日，當成一個人的政治評價，嚴重「歷史錯置」，都是選舉奧步、毫無人性，「我們深信，公理自在人心，法律將還原事實真相，支持者也定會還給陳見賢一個清白與公道。」