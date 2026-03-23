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截至3月20日，外資已大舉賣超台股超過7200億元，並匯出資金，新台幣23日貶破32元整數關卡。對此，央行在立法院財委會答詢時證實，外匯市場短線供需失衡，確實是因近期外資集中匯出，央行也已進場調節，不過並未設下特定匯率防線，重點是維持穩定。央行外匯局長蔡炯民回應立委詢問時指出，3月外資賣超台股約7000億元後，多數資金已匯出，這也是近期新台幣走貶的主因。由於外資賣股後依規定須將資金匯出，市場對美元需求增加，進一步推升匯市波動，形成近期新台幣偏弱的重要壓力來源。針對市場關注央行是否有所謂「32元防線」，蔡炯民明確否認。他表示，央行進場調節的依據並不是某個特定價位，而是觀察外匯市場供需是否失衡，若短期內出現明顯失序情況，才會適時進場調節。至於近期新台幣大致落在31.5元至32元區間震盪，仍主要是由國際美元走勢與市場資金流動所決定。金管會主委彭金隆則針對台股下跌是否與美伊衝突有關回應，過去即使美伊衝突持續，股市也不見得一路下跌，近兩周市場對各種訊息的解讀不同，反映出的結果自然也會不同。