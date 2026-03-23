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台北股市今（23）日迎來拉回賣壓，開盤下跌209.88點、來到33334點，盤中最低一度來到32461.09點，下跌1082.79點，終場下跌821.38點或2.45%，收在32722.5點，跌破10日線，成交量為6754.88億元。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.71點、來到326.69點，隨後同步走低，終場下跌11.38點或3.47%，收在317.02點，跌破短期均線5日、10日線成交量為1884.42億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、力積電、菱生、華邦電、台新新光金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、台達電、南亞科、力積電、華邦電。權值股全數走低，權王台積電以1790元開出，盤中最低一度來到1785元，不過隨後有低接買盤挹注，站回1800元之上，終場上漲30元或1.63%，收在1810元，拖累大盤指數就有244點；台達電同樣開低走低，終場下跌65元或4.41%，收在1410元，拖累大盤指數就有48點；鴻海終場下跌7元或3.45%，收在196元，拖累大盤指數有34點。先前強勁的熱門股今日也迎來拉回，PCB族群一片綠油油，欣興、台玻、尖點、柏承、楠梓電被打到跌停板，金居下跌逾9%，景碩、泰鼎-KY、鉅橡下跌逾8%，榮科下跌逾7%，高技、台虹、新復興、凱崴下跌逾6%。記憶體族群也慘遭提款，力積電下跌逾8%，旺宏下跌逾7%，南亞科下跌逾4%，華邦電下跌逾2%；連帶模組廠也掀起跌停潮，宜鼎、廣穎、威剛、創見、宇瞻被打到跌停板，至上下跌逾7%，凌航、群聯下跌逾6%，品安下跌逾5%。不過資金也轉向避險資產，其中表現最強勁的就是造紙族群，類股指數是今日唯一逆勢走高的，上漲逾2%，華紙上漲逾6%，正隆上漲逾4%，永豐餘上漲逾2%。由於中東地緣政治升溫，導致國際油價有望再度走高，資金也持續卡位塑化股，亞聚、台聚、台達化、華夏攻上漲停板，東聯上漲逾2%。