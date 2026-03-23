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不只是曬萌照！「國際小狗日」起源藏洋蔥

▲柯琳在20年前設立「國際小狗日」的起源，是她發現許多人在看到幼犬軟萌的模樣時容易衝動飼養，因此出現很高的退養率。（圖／National Puppy Day臉書）

歡慶小狗日！3 招超暖心慶祝方式一次看

▲「國際小狗日」可以帶家中的狗狗去挑一間寵物友善咖啡廳，或是走進城市公園盡情奔跑，讓日常散步升級成精緻的約會時光。（圖／Dog Squad臉書）

▲「國際小狗日」也是相當適合到動物收容所逛逛，找找看有沒有與自己很有緣份狗狗的好日子。（示意圖／苗栗縣動物保護防疫所）

今（23）日是一年一度的「國際小狗日」（National Puppy Day）！只要打開社群平台，滿滿的狗狗萌照絕對讓你瞬間融化，Instagram 上專屬標籤「#NationalPuppyDay」經過多年累積超過 4百萬則貼文。不過，在這波療癒的「曬狗熱潮」背後，這個看似可愛節日的誕生其實藏著深層的意義，更是一個關於，以及呼籲大眾關注流浪動物的溫柔提醒。「國際小狗日」最初創立於 2006 年，由美國知名動物行為專家柯琳・佩奇（Colleen Paige）所發起，她同時也是8月26日是國際狗狗日與8月8日「國際貓咪日」的發起者。柯琳在20年前設立「國際小狗日」的起源，是她發現，卻忽略了小狗活潑好動、需要大量時間教導，甚至容易咬壞家具的現實，這也導致了幼犬被領養之後，總會產生較高的「」，因此，柯琳設置這一天的存在，除了希望喚起大眾對「領養代替購買」的重視，更期盼新主人們能從轉向，在帶毛孩回家前做好充足的心理準備，讓每一隻狗狗都能擁有穩定而溫暖的餘生。在這個充滿愛的日子裡，無論你有沒有養狗，都可以透過以下方式一起響應：帶家中的狗狗去挑一間寵物友善咖啡廳，或是走進城市公園盡情奔跑，讓日常散步升級成精緻的約會時光。也別忘了幫毛孩拍一組風格寫真，上傳社群並標註 #NationalPuppyDay，記錄牠最可愛的模樣！愛牠就要顧好牠的健康！趁著這個節日，帶家中毛孩到獸醫院進行年度健康檢查，落實預防性醫療，讓陪伴走得更長久。家裡沒有養狗也沒關係！你可以透過捐贈物資與資金給動物收容所、報名擔任一日志工，或是單純在網路上幫忙分享領養資訊，這些微小的舉動，都能讓更多仍在等待家的生命被看見。