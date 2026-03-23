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小龍女新制服亮相 李多慧親自設計藏巧思

鎖骨、美腿全看光 李多慧甜喊：希望大家喜歡

▲小映（左2）和林襄（右2）受訪時，也相當滿意今年的服裝，直呼：「好漂亮！造型感100分。」（圖／味全龍提供）

中職味全龍今（23）日在天母棒球場舉辦「 味全龍開季記者會」，小龍女人氣林襄、小映等人氣成員帶來精彩舞蹈演出，並公布小龍女新服裝。這次的制服由李多慧親自設計，以旗袍風格呈現，黑紅相間搭配亮片設計，展現氣勢，今年小龍女的服裝由李多慧親自設計，今記者會她雖未到場，不過本人也透過影片分享設計理念，她直言這次的設計很特別，因為是黑色的旗袍，李多慧表示紅色的旗袍很常見，但黑色的卻很少，所以在設計的時候覺得很困難也很苦惱。而李多慧也坦言在設計的過程中遇到不少煩惱，因為有太多想法，起初一共有6種版本，經過一番思考與取捨才終於定案，其中最滿意的是削肩以及裙擺的亮片設計，讓鎖骨、美腿全都能一覽無遺，李多慧表示「希望味全龍啦啦隊繼續成長大家喜歡我們的制服」。小映和林襄受訪時，也相當滿意今年的服裝，林襄表示最滿意脖子設計，讓肩膀的線條可以展現出來，小映則認為裙子閃閃的亮片，能讓氣質和活力都提升，有畫龍點睛的效果，穿上後更直呼：「好漂亮！造型感100分。」除此之外，今日記者會上味全龍也宣布與韓職LG雙子展開合作，將帶來新的應援曲，隊長車榮玹、隊員陳秀華及張競也一同現身記者會，之後合作內容讓人期待！