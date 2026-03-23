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台中市潭子區潭陽國小禮堂啟用逾30年，因長年缺乏大幅修繕，導致木質地板嚴重破損隆起、舞台設備老化，對校內1,300多名師生安全構成威脅。市議員周永鴻今（23）日邀集教育局前往實地會勘，直指禮堂環境「危機四伏」，爭取改善進行全面翻修，包含更新地板鋪面、升級音響燈光，並增設LED電視牆，還給師生安全的活動空間。周永鴻會勘現場指出，潭陽國小禮堂不僅是師生體育課與全校活動的核心場域，更常年協辦教育局各項大型活動。然而，這座使用超過30年的禮堂，地板木材早已多處龜裂、隆起，學生在場內運動時如同踩著「不定時炸彈」，隨時可能絆倒受傷。此外，舞台布幕破損泛黃，音響雜訊明顯，軟硬體設施皆已達汰換極限。潭陽國小校長葉建成表示，除了安全疑慮，視聽設備老化也讓教學效果大打折扣。因投影機流明數不足，全校性集會播放簡報時，後排學生根本看不清畫面，只能另外架設小螢幕將就。而禮堂作為室內運動場地也因為木質地板多有破損，讓學生活動時危機四伏。經專業廠商評估，需要裝設LED電視牆需要約250萬、舞台設備更新需要400萬、樓地板全面更新需要700萬，合計經費需要約1350萬。周永鴻強調，教育環境的安全不容打折，禮堂翻修具有急迫性，呼籲教育局儘速核定補助款。對此，教育局代表表示，將在收到學校正式申請計畫後，依程序儘速進行評估與經費安排。