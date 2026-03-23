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彰化員林百果山驚爆駭人命案，一名湯姓男子遭殘忍殺害，不僅雙眼被挖、臉部遭削，死狀悽慘，手法之兇殘令人不寒而慄。更令人發毛的是，棄屍地點就位在彰化、南投交界，地方俗稱「待人坑」的山區，該處過去曾被傳為「殺人坑」，如今再傳血案，詭譎氛圍引發議論。警方調查，案發地點位於百果山登山步道一帶，該路線原為早年往返員林、草屯的挑鹽古道。地方流傳兩種說法，一為妻子等待丈夫歸來之處，另一說則指日治時期曾為刑場，原名「殺人坑」，後因名稱不雅改稱「待人坑」。此次命案發生於此，也讓地方傳說再度被提起。案發後警方迅速成立專案小組，於24小時內逮捕4名涉案人，包括張姓主嫌、其吳姓妻子，以及另2名相關人士。全案依殺人罪嫌移送彰化地檢署偵辦。經檢察官複訊後，認定張男及另名吳男涉案情節重大，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘2人則分別以新台幣3萬元交保。至於實際動手行凶者及犯案過程，嫌犯目前仍未明確交代，檢方將透過解剖釐清死因與案情細節。值得注意的是，死者遭挖眼、削臉的手法格外殘忍，也引發外界揣測是否另有動機。對此，民俗專家廖大乙提出觀點，認為此類毀容行為在傳統觀念中，可能與「遮蔽亡者辨識能力」的禁忌說法相關，意圖讓亡者無法辨識凶手，藉此逃避報應。不過相關說法仍屬民俗解讀，實際動機仍待檢警進一步調查釐清。目前全案已進入司法程序，檢警將持續追查犯案經過、行兇動機及各嫌犯分工情形，力求還原整起命案真相。