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台北股市今（23）日迎來拉回賣壓，終場下跌821.38點或2.45%，收在32722.5點。其中鴻海（2317）近期股價表現相對疲軟，在短短5天下跌19.5元，波段跌幅下跌9.05%，跌破「郭台銘退休價」200元。回顧鴻海3月股價表現，統計至今日累計下跌47元或19.34%，來到196元，與大盤下跌的7.6%跌幅相比，賣壓是相對沉重的。其中外資也是不斷調節，3月累計賣超24萬3445張，雖然投信累計買超4694張，自營商買超494張，但仍抵抗不了外資賣壓，股價持續走低。外界也開始關注鴻海創辦人郭台銘手上股票情形，截止至今年2月為止，郭台銘持有174萬2,199張，持股比例超過12%，光是短短五天，身價就蒸發339.72億元。鴻海去年第4季稅後純益為新台幣452.12億元，每股純益3.23元；單季毛利率5.88%，季減0.47個百分點，年減0.27個百分點；營益率3.28%，季減0.14個百分點，年增0.26個百分點；淨利率1.73%，淨利率季減1.07個百分點，年減0.44個百分點。鴻海去年毛利率6.15%，年減0.11個百分點；營益率3.2%，年減0.11個百分點，年增0.27個百分點；淨利率2.34%，年增0.11個百分點；高單價AI產品雖稀釋毛利率，但營益率穩定成長至3%以上，本業獲利能力受惠AI產品而明顯提升。此外，鴻海去年稅後純益1,893.54億元，創新高，每股純益13.61元，連續5年賺逾一個股本；去年度盈餘每股配發現金股利7.2元，較2024年現金股利5.8元提高，配發率52.9%，創1991年上市掛牌以來最高，連續7年配發率超過5成。