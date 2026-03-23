有「東南亞Uber」之稱的外送平台Grab Holdings，今（23）日宣布與Delivery Hero SE宣布達成協議，Grab將以6億美元（約新台幣192億元）估價現金收購Delivery Hero旗下foodpanda在台灣的外送事業，並將依照慣例進行交割調整。此次收購尚需主管機關核准，並符合其他慣例交割條件，預計將於2026年下半年完成。
Grab砸192億收購台灣foodpanda！進軍台灣市場目標曝光
Grab 集團執行長暨共同創辦人陳炳耀（Anthony Tan）表示：「此次收購將標誌著 Grab 正式進軍台灣市場，這將是我們第九個營運的市場，也是首個東南亞以外的市場。對 Grab 而言，這是自然而然的下一步，我們在東南亞累積的經驗與台灣市場高度契合。我們長期在高密度、高交通流量城市中管理複雜外送物流體系的經驗，非常符合台灣繁忙的都會環境。
陳炳耀指出，台灣約 2,300 萬的人口對於行動優先服務（mobile-first services）的需求強勁，且使用需求與 Grab 每日服務的東南亞消費者相似；我們觀察到在台灣餐飲與生鮮外送市場有相當可觀的成長機會。」
完成收購後，Grab 的服務版圖將涵蓋台灣 21 個城市。本次交易結合 Grab 的 AI 技術產品與深厚營運經驗，與foodpanda 在台灣廣泛的服務網絡佈局。foodpanda 台灣業務於 2025 年創造約 18 億美元的商品交易總額（Gross Merchandise Value; GMV），並已於調整後 EBITDA（未計入集團成本分攤）基礎上達成獲利。
Delivery Hero 的執行長暨共同創辦人Niklas Östberg 則表示：「foodpanda 台灣團隊已打造出一個非常出色的事業，我們深深感謝他們的努力與付出。像這樣的交易是一項重大的工程，我們很高興能以現金交易方式達成協議，充分反映了 foodpanda 台灣的營運實力。此次出售是我們持續策略審視重要的第一步。」
Grab來歷曝光！被譽為東南亞Uber
Grab 成立於 2012 年，是東南亞領先的超級應用程式，業務涵蓋外送、交通移動與數位金融服務三大領域，服務範圍遍及東南亞八個國家、超過 900 個城市，包括柬埔寨、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國與越南。Grab透過單一一個超級應用程式，讓數百萬用戶能夠輕鬆完成日常所需，包括訂購餐點或生鮮、寄送包裹、叫車或搭乘計程車、線上支付，或使用貸款與保險等金融服務。
資料來源：Grab
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Grab 集團執行長暨共同創辦人陳炳耀（Anthony Tan）表示：「此次收購將標誌著 Grab 正式進軍台灣市場，這將是我們第九個營運的市場，也是首個東南亞以外的市場。對 Grab 而言，這是自然而然的下一步，我們在東南亞累積的經驗與台灣市場高度契合。我們長期在高密度、高交通流量城市中管理複雜外送物流體系的經驗，非常符合台灣繁忙的都會環境。
陳炳耀指出，台灣約 2,300 萬的人口對於行動優先服務（mobile-first services）的需求強勁，且使用需求與 Grab 每日服務的東南亞消費者相似；我們觀察到在台灣餐飲與生鮮外送市場有相當可觀的成長機會。」
Delivery Hero 的執行長暨共同創辦人Niklas Östberg 則表示：「foodpanda 台灣團隊已打造出一個非常出色的事業，我們深深感謝他們的努力與付出。像這樣的交易是一項重大的工程，我們很高興能以現金交易方式達成協議，充分反映了 foodpanda 台灣的營運實力。此次出售是我們持續策略審視重要的第一步。」
Grab來歷曝光！被譽為東南亞Uber
Grab 成立於 2012 年，是東南亞領先的超級應用程式，業務涵蓋外送、交通移動與數位金融服務三大領域，服務範圍遍及東南亞八個國家、超過 900 個城市，包括柬埔寨、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國與越南。Grab透過單一一個超級應用程式，讓數百萬用戶能夠輕鬆完成日常所需，包括訂購餐點或生鮮、寄送包裹、叫車或搭乘計程車、線上支付，或使用貸款與保險等金融服務。
資料來源：Grab