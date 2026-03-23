我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄鳳山驚傳駭人兒虐致死案，兇手竟是被害人自己的表姊！一名女子受託照顧智能發展遲緩的11歲表妹，竟因對方早餐吃泡麵卻謊稱吃吐司，情緒失控痛下毒手，連續施暴長達數小時，最終釀成女童傷重不治。法院審理後，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處女子12年徒刑，全案仍可上訴。判決指出，該名表姊2022年間受家人委託照顧表妹「安安」（化名），並與男友及其親屬同住高雄市鳳山區。2024年1月1日，表姊原要求安安食用吐司，但晚間得知她實際吃的是泡麵且說謊後，情緒失控開始施暴。檢方查明，表姊自當晚7時30分起，持塑膠棍毆打安安背部及頭部，並以徒手掌摑臉部、用力捏胸，甚至強迫她持續進行交互蹲跳等體能動作長達數小時。期間不准休息，直到晚間10時許，安安體力耗盡倒地昏迷。然而，表姊與男友並未立即送醫，僅將安安放置沙發休息。隔日早上見其情況未改善，才於上午8時送醫救治，但最終仍因左側硬腦膜下腔出血及腦髓廣泛性壞死，於2月28日宣告不治。法院調查發現，安安到院時全身共有21處瘀傷，包括拳擊傷、捏傷與棍棒傷，且傷勢新舊交錯。法醫研判，左耳附近曾遭重擊導致腦出血，進一步造成失去平衡倒地，並出現發燒與抽搐等危急症狀。此外，法官勘驗通訊紀錄，發現案發當晚10時33分後，表姊曾向男友傳訊「我以為她真的要死了」，甚至搭配嬉笑貼圖，男友則回應「沒那麼容易死掉吧」，顯示兩人對女童狀況態度輕忽，未及時處置。審理期間，安安父母與被告達成80萬元調解並撤回告訴，但母親也坦言，家族壓力使她無法選擇國民法官審理，內心仍難以釋懷。法官認為，被告長期以暴力方式管教，雖曾接受親職教育輔導仍未改善，其對被害人之照顧與暴力行為無法相互抵銷，最終依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處12年徒刑。